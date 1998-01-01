بالصور.. جيش الاحتلال يكشف عن أسلحة جديدة ستغير وجه المعركة المقبلة

القدس المحتلة / سما /

قالت وسائل اعلام عبرية، اليوم الاربعاء، إن إدارة التسلح في الجيش الإسرائيلي كشفت عن أسلحة جديدة ستغير وجه أي معركة مقبلة وستعطي ميزة اخري في ساحة المعركة.

وذكر موقع "مفزاك لايف"، أن إدارة التسلح عرضت الأسلحة الجديدة على كبار قادة الجيش، موضحا أن الأسلحة هي بنادق آلية متطورة مزودة بأدوات رقمية وأنظمة مراقبة عن بعد.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الأسلحة التي ستستخدمها الألوية القتالية ستغير وجه المواجهة وستعطي الجيش ميزة أخرى في ساحة المعركة.

وقال الضابط في الجيش ماتان نوهوفيتز: "لقد ركزنا بشكل أساسي على الأجهزة البصرية، مثل الرؤية التلسكوبية والتصوير في الليل، وكان الهدف النهائي كشف أعلى المستويات لأنشطتنا المستمرة والأسلحة التي سيستخدمها الجنود وربطها بالميدان من خلال التجربة".

وبين أن التدريبات على الأسلحة تركزت في مجال الرماية والقنص وإطلاق النار الجماعي، مبيناً أن ضباط الجيش عانوا من القنص بأسلحة "باراك" و M24 من خلال الرؤية الليلية.

وأضاف: "لقد أظهرنا أيضًا أحدث التطورات في هذا المجال - مركز مراقبة يتم التحكم فيه عن بعد متوفر به كل الوسائل للرؤية الليلية والنهارية".

وأشار الضابط إلى أن "الأسلحة قد تم تطويرها لتلبية الاحتياجات التشغيلية للجيش وتهدف إلى تغيير وجه القتال وتوفير ميزة كبيرة في ساحة المعركة".

ولفت نوهوفيتز إلى أن الجيش الإسرائيلي يدرك التطور التكنولوجي والاستراتيجي للعدو ويستجيب بسرعة لكل احتياجاته".