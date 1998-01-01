السفير الياباني يفتتح ملعب رفح البلدي

غزة / سما/

أقيمت صباح اليوم فعاليات افتتاح ملعب رفح البلدي المعشب، وسط حضور رسمي وشعبي ، يتقدمهم السفير الياباني تاكيشي أوكوبو ، وعضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة عبد السلام هنية ، والمهندس محمد النجار مدير عام بكدار، ورئيس بلدية رفح صبحي رضوان، والسادة محافظي ورؤساء بلديات غزة، إضافة لحشد من الأسرة الرياضية وجماهير وأهالي مدينة رفح.

وأعرب السفير الياباني عن سعادته بافتتاح الملعب، والذي جاء بتمويل من دولة اليابان وبتنفيذ مؤسسة بكدار بالتعاون مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة. وأكد السفير الياباني استمرار دعم بلاده للشباب والرياضيين في فلسطين، إيمانا منه بأهمية القطاع الرياضي في نشر رسالة المحبة والسلام، مقدما التهنئة لرفح وجمهورها بإفتتاح ملعبها الجديد. وقال الأستاذ عبدالسلام هنية في كلمة المجلس الأعلى للشباب والرياضة بأن افتتاح ملعب رفح البلدي جاء ثمرة من العمل المتواصل خلال الفترة الماضية، حيث أطلق الوعد لرفح وأهلها بإنشاء ملعب يليق بتاريخها الكروي، ليصبح هذا الوعد واقعا وواضحا للعيان. وقدم هنية الشكر لليابان والسفير اوكوبو على رعايتهم ودعمهم للرياضة في غزة، والمتمثلة في بناء ملعب رفح البلدي ورعاية بطولات طوكيو للشباب، متمنيا استمرار دعم القطاع الرياضي لأهميته في تطوير الشباب الفلسطيني.

بدوره قدم الأستاذ صبحي رضوان شكره لدولة اليابان والتي لم تتوانى في تقديم الدعم اللازم لفلسطين ، تأكيدا منها على عمق العلاقة التي تربط بين الشعبين.

وأكد رضوان بأن هذا المنجز الرياضي الكبير، خرج بصورة جمالية رائعة ، تليق برفح عاصمة كرة القدم ، متمنيا من الجميع الحفاظ عليه ليخدم المدينة وأهلها. وفي كلمة مؤسسة بكدار أشاد المهندس النجار بجهد اليابان ممثلة بالسفير أوكوبو ، والذي ذلل كافة العقبات من أجل انجاز الملعب وفق الخطط الموضوعة، موضحاً بأن تكاتف الجهود بين اليابان وبكدار والمجلس الأعلى ساهمت بإخراج الملعب بأبهى صورة ممكنة.