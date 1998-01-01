العاهل الاردني والرئيس الإيطالي يدعوان لإنهاء الصراع عبر حل الدولتين

عمان /سما/

دعا العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، في بيان نشر، اليوم الأربعاء، إلى تكثيف الجهود الدولية من أجل إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر حل الدولتين، وحسب البيان، تناول اللقاء،” آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة”.

وأكد الملك عبد الله، ” ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”، مشيرا إلى” أهمية دور الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص”.

وشدد على،” أهمية الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس”. وقال: إن” الأردن مستمر بتأدية دوره في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، انطلاقا من الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات”.

من جهته، قال الرئيس الإيطالي: إن” الأردن والاتحاد الأوروبي يتشاركان بموقف واحد تجاه عملية السلام وحل الدولتين”، مؤكدا دعم بلاده “للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.”

و أشاد الرئيس الإيطالي، بما تقوم به الأردن تجاه اللاجئين، وقال:” كانت لي الفرصة يوم أمس الثلاثاء، لزيارة مخيم الزعتري للاجئين السوريين، وهو في الحقيقة مدينة وليس مخيما”.

وأضاف “أعتقد أن الأردن بحاجة أن يقف المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي إلى جانبه إذا ما نظرنا إلى الجهود الإنسانية الكبيرة التي يقوم بها”، مشيرا الى” ان بلاده وافقت قبل أيام على ثمانية قروض ميسرة بقيمة 85 مليون يورو لدعم الأردن، خصوصا في قطاع التعليم”.

ويستضيف الأردن نحو 670 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى المملكة منذ اندلاع النزاع في سوريا بنحو 1,3 مليون سوري.