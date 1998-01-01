"الحكم المحلي" تطلق أداة "الأداء الحضري" والنتائج النهائية لسيناريوهات النمو الحضري

رام الله / سما /

أطلقت وزارة الحكم المحلي أداة "الأداء الحضري"، والنتائج النهائية لتمرين سيناريوهات النمو الحضري، ضمن مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية، الذي تنفذه الوزارة بتمويل من البنك الدولي، عبر صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.

جاء ذلك خلال فعالية أقامتها الوزارة في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، بحضور وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية توفيق البديري، وكرستوفر بابلو ممثلا عن البنك الدولي، وطواقم من الوزارة والمديريات، والإدارة العامة للتخطيط والتنظيم العمراني، وممثلين عن المناطق الحضرية الخمس المستهدفة من قبل المشروع (نابلس، ورام الله والبيرة، وبيت لحم، والخليل، ومدينة غزة) بالإضافة لممثلين عن الشركة الاستشارية المكسيكية "كابسوس".

وقال الأعرج إن "أداة الأداء الحضري تستخدم التحليلات المبنية على البيانات لتبسيط عمليات التخطيط والإدارة الحضرية المعقدة، كما أنها تقدم أدلة مرتبطة بأرقام وأساليب للتقييمات الشاملة وعمليات التواصل السريعة والتنسيق وصنع القرار، مع مراعاة المجالات البيئة والاقتصادية للتنمية المستدامة، بعيدا كل البعد عن الآراء والأهواء الشخصية".

وأعرب عن شكره لكافة الطواقم العاملة في المشروع، وطواقم المناطق الحضرية المستهدفة من خلاله، ورحب بالمشاركين من غزة عبر "فيديو كونفرنس"، كما شكر البنك الدولي على مساهمته الكبيرة في هذا المشروع الهام والحيوي.

بدوره، أكد البديري أهمية العمل على تحقيق الاستدامة لهذا المشروع وتطوير آليات العمل المشترك، وضرورة استمرار العمل على هذه الأداة، مشيرا إلى مساهمة المشروع في تمكين الصندوق من تحقيق أهدافه الاستراتيجية، ما يحقق حياة أفضل للمواطنين.

من جانبه، أشاد ممثل البنك الدولي بتعاون طواقم الصندوق والوزارة مع طواقم البنك الدولي، من أجل إنجاز الأهداف المرجوة من المشروع.

وقدمت المشرفة الفنية للمشروع المهندسة شروق جابر، عرضا حول مكونات وعناصر مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية، وما تم إنجازه خلال السنتين الماضيتين، إضافة لخطة العمل للسنوات المقبلة، إضافة سيناريوهات النمو الحضري وأداة الأداء الحضري، وما تم العمل عليه للوصول للنتائج وتطوير أداة لصالح التخطيط الحضري في فلسطين، فيما قدم مدير الشركة الاستشارية المكسيكية جيرمو فيلاسكو عرضا لمنهجية وخطوات العمل المتبعة، وما يمكن أن تقدمه الأداة من نتائج مرتبطة بمؤشرات تم تطوير جزء كبير منها ضمن السياق الفلسطيني، ولمحة عن النتائج النهائية لسيناريوهات النمو الحضري.

كما قدم ممثلو المناطق الحضرية المستهدفة عرضا عن نتائج العمل وأهم المخرجات للأداء الحضري في مناطقهم.

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