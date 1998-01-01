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قناة عبرية: ليبرمان لديه مفاتيح تفكيك الحكومة ونتنياهو في امس الحاجة اليه

الأربعاء 10 أبريل 2019 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: ليبرمان لديه مفاتيح تفكيك الحكومة ونتنياهو في امس الحاجة اليه


غزة / سما/

قالت القناة 12 العبرية، مساء اليوم الاربعاء، إن الكتلة اليمينية فازت بفارق 10 مقاعد على الكتلة اليسارية، مضيفة أن هذا لا يعني أن مهمة تشكيل الائتلاف ستكون بسيطة.

وأوضحت القناة، أنه إذا بقيت النتائج كما هي اليوم حتى قبل فرز أصوات الجنود، فإن هذا يعني أن رئيس حزب يسرائيل بيتينو أفيغدور ليبرمان لديه مفاتيح تفكيك الحكومة، وأن نتنياهو أصبح في أمس الحاجة إليه.

 وبحسب القناة،  مطالب ليبرمان ستتركز على قضايا أمنية مثل معارضة التسوية مع حماس أو القضايا الدينية.

وتابعت: عندما سئل ليبرمان عما إذا كان سيطلب حقيبة الدفاع مرة جديدة قال إنه إذا لم يتفق هو ورئيس الوزراء على السياسة الأمنية والتعامل مع الإرهاب، فلن يهتم بالقضية ولن ينضم قبل أن يحصل على إجابات واضحة لأنه استقال من وزارة الدفاع في ضوء مسلسل التنازلات لحماس. وفق قوله.

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