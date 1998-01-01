  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

قائد الجيش الجزائري يطلب من الشعب التحلي بالصبر ويتهم أطرافا خارجية بالتدخل

الأربعاء 10 أبريل 2019 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائد الجيش الجزائري يطلب من الشعب التحلي بالصبر ويتهم أطرافا خارجية بالتدخل


الجزائر /سما/

 اتهم رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، أطرافا أجنبية لم يسمها بمحاولة زرع الفتنة وضرب استقرار الجزائر، مؤكدا أن الجيش سيضمن متابعة المرحلة الانتقالية.

ونقل تلفزيون "النهار" الجزائري عن قائد الأركان قوله: "للأسف، مع استمرار المسيرات السلمية، سجلنا محاولات من أطراف أجنبية لضرب استقرار البلاد".

وتتزامن هذه التصريحات مع خروج آلاف الجزائريين في مظاهرات، رفضا لتعيين عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد.

واستخدمت الشرطة الجزائرية، اليوم الأربعاء، الغاز المسيل للدموع، في محاولة لفض وقفة احتجاجية بالقرب من البريد المركزي وسط العاصمة.

وخرج المتظاهرون استجابة للدعوة إلى الإضراب الوطني التي أطلقتها كونفدرالية النقابات الجزائرية. 

وردد المتظاهرون هتافات تطالب بالتغيير ورافضة بن صالح رئيسا للبلاد، رافعين شعارات "عصابة ديڤاج"، "سنسير سنسير.. حتى يحدث التغيير"، "جيش شعب خاوة خاوة".

وذكرت صحيفة "الخبر" أن السلطات مصممة على منع أي تجمهر أو مسيرة خلال أيام الأسبوع، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية عززت حضورها في العاصمة الجزائر لمواجهة مسيرات النقابات المستقلة.

وعين البرلمان الجزائري أمس الثلاثاء، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، رئيسا مؤقتا للجمهورية، وذلك بعد الإعلان رسميا عن شغور منصب رئاسة الجمهورية، بعدما قدم الرئيس بوتفليقة استقالته.

الأكثر قراءة اليوم

بعد فرز 97%: معسكر اليمين يتفوق ونتنياهو يتقدم والأقرب لتشكيل الحكومة القادمة

لهذا السبب .. واشنطن تهدد بفرض عقوبات على مصر

غانتس يعترف بخسارته : السماء القاتمة لا تخفي الامل

قيادي فتحاوي: لا يعنينا من يكون وزيرا ولا نقتتل في الحركة على المواقع الوزارية

ليبرمان يعود.. نتنياهو بدأ اتصالات معه لتشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة

اسعار العملات مقابل الشيكل

انتهاء ازمة العالقين من المعتمرين بمعبر رفح ودخول الفوج الرابع لغزة

الأخبار الرئيسية

ترامب: فوز نتنياهو بالانتخابات الإسرائيلية "مؤشر جيد للسلام"

عقب فوزه بالنتائج الاولية.. قراءة إخبارية: نتنياهو سيعزز الاستيطان وانفصال غزة عن الضفة

ليبرمان يشترط دخوله حكومة نتنياهو بالغاء التفاهمات مع حماس وتغيير السياسة الامنية تجاه غزة

ارشيفية

أولي : فقدان مهاجرين من قطاع غزة في بحر تركيا

النخالة

النخالة: المقاومة حددت شروطها لكسر الحصار وتُتابع بحذر شديد ومستعدون لكل الاحتمالات