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مستشار الأمن القومي لترامب: "صفقة القرن" ستُعرض قريبا

الأربعاء 10 أبريل 2019 05:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشار الأمن القومي لترامب: "صفقة القرن" ستُعرض قريبا


واشنطن /سما/

أكد جون بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الخطة المُقترحة من قبل بلاده، لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، المعروفة بـ "صفقة القرن"، ستُعرض بـ "المستقبل القريب". 

وكانت واشنطن قد شددت مرارا، على أنها ستعرض هذه الخطة، بعد  الانتخابات الإسرائيلية، التي جرت الثلاثاء. ويرفض الفلسطينيون هذه الصفقة، وأي اتصال آخر بالإدارة الأميركية، بعد سلسلة من الخطوات التي أقدمت عليها الأخيرة. 

وهذه الخطوات هي الاعتراف بالقدس الشرقية، التي يطمح الفلسطينيون أن تكون عاصمة لدولتهم المُستقلة، كعاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية في إسرائيل من تل أبيب إليها، وتجميد المُساعدات المالية الأميركية، المُقدّمة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين- أونروا. 

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