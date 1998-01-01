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ترامب: فوز نتنياهو بالانتخابات الإسرائيلية "مؤشر جيد للسلام"

الأربعاء 10 أبريل 2019 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: فوز نتنياهو بالانتخابات الإسرائيلية "مؤشر جيد للسلام"


واشنطن /سما/

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، إن فوز رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بفترة جديدة في المنصب مؤشر جيد للسلام.

وحسب "يديعوت أحرونوت"، فقد أدلى ترامب بهذه التصريحات للصحفيين في البيت الأبيض.

وكان رئيس الحكومة الهندية ناريندا مودي قد هنأ نتنياهو بعد حصول حزبه "الليكود" في الانتخابات على 35 مقعدا، ونجاح معسكر اليمين بالوصول الى 65 مقعدا. 

 وقال مودي بتغريدة في تويتر باللغة العبرية :"صديقي العزيز ، مبروك! انت صديق عزيز للهند واتوقع الاستمرار بالعمل معك والاستمرار بالتعاون المتبادل بيننا".

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