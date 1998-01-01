" ريال مدريد" يعلن إقامة أكبر معسكر تدريب خارجي في القدس بمشاركة 2500 طفل فلسطيني

مدريد/وكالات/

أعلن نادي ريال مدريد الاسباني، عزمه إقامة معسكر تدريبي كبير في مدينة القدس المحتلة يضم 2500 طفل فلسطيني ويعتبر أكبر معسكر تدريبي يقيمه النادي خارج اسبانيا.

وجاء الإعلان عن هذا المعسكر في حفل أقيم في العاصمة الاسبانية، وتم فيه الإعلان أيضا عن توقيع مذكرة تفاهم بين نادي ريال مدريد ومؤسسة القدس للتنمية.

وأكد خوليو غونزاليس، عضو مجلس إدارة النادي، خلال كلمته بالحفل التزام النادي بأطفال فلسطين الذي يحق لهم العيش بحرية واستقلال وأمان كباقي أطفال العالم.

من جهته قدم عضو مجلس إدارة مؤسسة القدس للتنمية سامر عبد الرازق الشكر للنادي الاسباني على دعمه للرياضة الفلسطينية، واهتمامه بأطفال القدس وفلسطين، معربًا عن أمله في أن يكون هذا النشاط بداية لتعاون أوسع بين ريال مدريد والأندية الرياضية الفلسطينية.

كما وشارك الدكتور يوسف عيسى، معتمد تيار الإصلاح الديموقراطي في أوروبا، في حفل إعلان مذكرة التفاهم التي بادر بها التيار بقيادة النائب محمد دحلان.

ووجه عيسي خلال كلمته الشكر لإدارة نادي ريال مدريد على استجابتهم السريعة لمبادرة مؤسسة القدس للتنمية، مشيرًا إلى أن المعسكر التدريبي الكبير سيساهم في تخفيف معاناة الفين وخمسمائة طفل مقدسي يعانون من قمع الاحتلال وحصاره لحقهم في الحياة.

كما أعرب عيسى عن أمله في استمرار هذه المبادرات لتشمل مناطق أخرى في فلسطين معتبرا أن الرياضة تبث روح التسامح وتحيي الأمل في نفوس الأطفال.

وتم على هامش التوقيع على مذكرة التفاهم الاتفاق مع إدارة نادي ريال مدريد على إقامة معسكر تدريبي آخر في قطاع غزة، وذلك بالشراكة مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، والمركز الفلسطيني للتواصل الانساني "فتا"، وسوف يجري لاحقا البدء في تنفيذ هذا المشروع.