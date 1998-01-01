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تعقيبا على الانتخابات.. حماس: آن الأوان لنتوحد في حكومة وحدة وطنية لمواجهة التحديات

الأربعاء 10 أبريل 2019 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعقيبا على الانتخابات.. حماس: آن الأوان لنتوحد في حكومة وحدة وطنية لمواجهة التحديات


غزة / سما/

أكدت حركة المقاومة الاسلامية حماس ، اليوم الأربعاء، أن نتائج انتخابات " الكنيست " الإسرائيلي، لا تعني لها شيئا كبيرا، موضحة أن قادة الاحتلال وجوه مختلفة لعملية واحدة.

وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع،  إن حركته تنظر إلى دولة الاحتلال بكل مكوناتها وأحزابها وشخصياتها، بأنها "متطرفة قائمة على القتل والإجرام والاحتلال"، موضحا أن "جميع قيادات الاحتلال أيديهم ملطخة بدماء شعبنا الفلسطيني".

وأضاف القانوع في تصريح صحفي أن "أي حكومة تتشكل هي حكومة احتلال جاثمة على أرضنا، يجب أن نواجهها بإرادة وطنية وبرنامج موحد، على قاعدة الشراكة السياسية لمواجهة المشروع الصهيوني الممتد".

وشدد على ضرورة التحلل والتنصل من "خطايا أوهام اتفاق أوسلو، ومشاريع التسوية التي دمرت القضية الفلسطينية". وفق قوله.

وتابع : "آن الأوان أن نتوحد في حكومة وحدة وطنية، تواجه التحديات الراهنة، والمشروع الصهيوني الذي يمتد ويتوسع شيئا فشيئا".

وقال المتحدث باسم حماس: "مقاومتنا مشرعة في وجه أي حكومة إسرائيلية قادمة، لانتزاع كامل حقوقنا الوطنية الفلسطينية والاعتماد على الإرادة الوطنية ضمن خطة إستراتيجية موحدة".

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