قطامي يعد بتقديم الدعم لتعزيز صمود مواطني قرى محافظة رام الله والبيرة

رام الله / سما /

بحث ناصر قطامي مستشار الصناديق العربية والإسلامية، اليوم الاربعاء، مع بلدية بيت لقيا، ومجلس قروي دير أبو مشعل بمحافظة رام الله والبيرة، تنفيذ مشاريع لمواجهة التوسع الاستيطاني وتعزيز صمود مواطنيها.

ووعد قطامي، خلال جولته في بيت لقيا ودير أبو مشعل، بتعميق التعاون المشترك مع هذه الهيئات المحلية خلال المرحلة المقبلة، في إطار المتابعة المستمرة للمشاريع المنفذة من قبل البنك الإسلامي للتنمية- جدة، المخصصة من الصناديق العربية والإسلامية .

واستعرضت رئيسة بلدية بيت لقيا احتياجات البلدة والأوضاع العامة للمواطنين، وما تعانيه جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي من الاستيلاء على أجزاء كبيرة من الأراضي لصالح جدار الضم والتوسع العنصري.

وفي دير أبو مشعل، تفقد الوزير قطامي عددا من المرافق العامة واطلع عن كثب على احتياجات المواطنين من مشاريع البنية التحتية، والتعليم، والصحة.

وأكد قطامي استمرار هذه الزيارات التفقدية، التي تأتي ضمن اهتمامات وتوجيهات سيادة الرئيس محمود عباس، ومكتب الصناديق العربية والإسلامية بجميع فئات وشرائح الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها المواطنون جراء ممارسات الاحتلال.