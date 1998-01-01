الرئيس الهندي يهنأ نتنياهو باللغة العبرية على فوزه

غزة / سما /

هنأ الرئيس الهندي ناريندا مودي، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بعد حصول حزبه "الليكود" في الانتخابات على 35 مقعدا، ونجاح تكتل اليمين بالوصول الى 65 مقعدا

وقال مودي بتغريدة على موقع "تويتر" بالعبرية :"صديقي العزيز ، مبروك! انت صديق عزيز للهند واتوقع الاستمرار بالعمل معك والاستمرار بالتعاون المتبادل بيننا".

في سياق متصل، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني قال خلال اجتماع الحكومة عن الانتخابات الإسرائيلية:" الفلسطينيون الذين تحتلهم إسرائيل، وليس المحتلين من يجب ان يخرج للتصويت. لا يوجد معنى لتمييز الفائز بالانتخابات الإسرائيلية".