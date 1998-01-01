قناة عبرية: نتائج التصويت في مستوطنات الغلاف كانت مثيرة!

غزة / سما /

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الاربعاء، إن نتائج التصويت في مستوطنات غلاف غزة كانت مثيرة.

بحسب القناة، في مستوطنة "سديروت" المعروفة بمعقل حزب الليكود فاز نتنياهو بفارق كبير (44% من الأصوات، مقابل 9% فقط لأزرق أبيض).

وفي كيبوتس ناحل عوز اوضحت القناة أن حزب ازرق ابيض برئاسة غانتس اكتسح أكثر من نصف الاصوات مقابل نظيره الليكود.

أما في كيبوتس سعد فقد حصل اليمين الجديد برئاسة بينت وشاكيد على أكبر عدد من الأصوات

ووفقا للقناة العبرية، حصل حزب العمل الاسرائيلي على أكبر عدد من الاصوات في كيبوتس بئيري.