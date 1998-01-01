  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مجدلاني يؤكد خطورة المرحلة المقبلة على أبناء شعبنا بأراضي 48

الأربعاء 10 أبريل 2019 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني يؤكد خطورة المرحلة المقبلة على أبناء شعبنا بأراضي 48


رام الله / سما /

قال أحمد مجدلاني الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إنه رغم كافة الظروف التي مرت وأثرت على القوائم العربية في انتخابات الكنيست الإسرائيلية، إلا أنها استطاعت أن تحافظ على تمثيل المجتمع العربي، في ظل حملة تنافس شرسة وتوجه المجتمع الاسرائيلي نحو التطرف والفاشية الجديدة.

وهنأ مجدلاني القوائم العربية "تحالف الجبهة والعربية للتغيير وتحالف الموحدة والتجمع"، لفوزهما بالانتخابات، مشيرا إلى أن الوضع المقبل سيكون صعبا وخطيرا على المجتمع العربي داخل دولة الاحتلال، عبر المزيد من القوانين العنصرية.

وتابع: نحن على ثقة أن هذا النجاح سيكون قادرا على الدفاع عن مصالح أبناء شعبنا في أراضي 48، وسيكون مساندا أيضا لنضالات شعبنا في وجه جملة الاجراءات الفاشية، والتي بدأ الاحتلال بالتصريح بها حول ضم الضفة الغربية وغيرها من المشاريع الاستيطانية.

وأكد مجدلاني وحدة الدم والمصير بين كافة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم، وعلى الدور النضالي التكاملي في وجه المشروع الاميركي الاسرائيلي ضد قضية وأبناء شعبنا.

الأكثر قراءة اليوم

بالصور.. قادة فصائل المقاومة بغزة داخل الزنانين..

ابو عبيدة للاحتلال: قيادة القسام اعطت توجيها لوحدة الظل بشأن اسراكم

لهذا السبب .. واشنطن تهدد بفرض عقوبات على مصر

غانتس يعترف بخسارته : السماء القاتمة لا تخفي الامل

قيادي فتحاوي: لا يعنينا من يكون وزيرا ولا نقتتل في الحركة على المواقع الوزارية

انتهاء ازمة العالقين من المعتمرين بمعبر رفح ودخول الفوج الرابع لغزة

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

عقب فوزه بالنتائج الاولية.. قراءة إخبارية: نتنياهو سيعزز الاستيطان وانفصال غزة عن الضفة

ليبرمان يشترط دخوله حكومة نتنياهو بالغاء التفاهمات مع حماس وتغيير السياسة الامنية تجاه غزة

ارشيفية

أولي : فقدان مهاجرين من قطاع غزة في بحر تركيا

النخالة

النخالة: المقاومة حددت شروطها لكسر الحصار وتُتابع بحذر شديد ومستعدون لكل الاحتمالات

505293M

بعد فرز 97%: معسكر اليمين يتفوق ونتنياهو يتقدم والأقرب لتشكيل الحكومة القادمة