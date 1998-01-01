مجدلاني يؤكد خطورة المرحلة المقبلة على أبناء شعبنا بأراضي 48

رام الله / سما /

قال أحمد مجدلاني الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إنه رغم كافة الظروف التي مرت وأثرت على القوائم العربية في انتخابات الكنيست الإسرائيلية، إلا أنها استطاعت أن تحافظ على تمثيل المجتمع العربي، في ظل حملة تنافس شرسة وتوجه المجتمع الاسرائيلي نحو التطرف والفاشية الجديدة.

وهنأ مجدلاني القوائم العربية "تحالف الجبهة والعربية للتغيير وتحالف الموحدة والتجمع"، لفوزهما بالانتخابات، مشيرا إلى أن الوضع المقبل سيكون صعبا وخطيرا على المجتمع العربي داخل دولة الاحتلال، عبر المزيد من القوانين العنصرية.

وتابع: نحن على ثقة أن هذا النجاح سيكون قادرا على الدفاع عن مصالح أبناء شعبنا في أراضي 48، وسيكون مساندا أيضا لنضالات شعبنا في وجه جملة الاجراءات الفاشية، والتي بدأ الاحتلال بالتصريح بها حول ضم الضفة الغربية وغيرها من المشاريع الاستيطانية.

وأكد مجدلاني وحدة الدم والمصير بين كافة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم، وعلى الدور النضالي التكاملي في وجه المشروع الاميركي الاسرائيلي ضد قضية وأبناء شعبنا.