ريفلين يعلن عن موعد بدء المشاورات مع الأحزاب لتشكيل الحكومة الاسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

اعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم الأربعاء، ان جولة المشاورات مع الأحزاب المختلفة لتركيب الحكومة القادمة سوف تبدأ الأسبوع القادم في مقر الرئيس الإسرائيلي بمدينة القدس، والتي ستبث لأول مرة ببث حي ومباشر.

وزار ريفلين صباح اليوم الكنيست الإسرائيلي للاطلاع عن كثب على العمل المكثف الذي تقوده لجنة الانتخابات المركزية. وشكر ريفلين باسم مواطني إسرائيل جميع العاملين هناك منذ اشهر على عملية التصويت، واجتمع لاحقا مع رئيس لجنة الانتخابات حنان ملتسر واتفق معه على ان تبدأ الجولة الأسبوع القادم

وأمر ريفلين بأن يتم بث اجتماعاته مع رؤساء الأحزاب لأول ببث حي ومباشره في جميع وسائل الاعلام، من منطلق تعزيز الشفافية حيال المواطنين بإسرائيل.

ويسعى ريفلين البدء بمشاوراته من يوم الاحد او الاثنين القادم وسيدعو المرشح الذي ستوكل اليه المهمة الأربعاء القادم. والسبب انه يسعى قدر الإمكان من عدم وجود حكومة انتقالية في إسرائيل. وفي حال لم تتوفر اغلبية لنتنياهو فانه سيدرس الدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

ووفقا لما متبع في إسرائيل، فان الرئيس الإسرائيلي يجتمع مع رؤساء الأحزاب ويقوم بالاستماع الى توصياتهم وبعد انتهاء الجولة يوكل مهمة تركيب الحكومة الى احد النواب الذي حصل على معظم التوصيات، ويجب ان ينجح بتشكيل الائتلاف الحكومي خلال 28 يوما، ويحق له طلب تمديد الفترة 14 يوما من الرئيس.