  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

ريفلين يعلن عن موعد بدء المشاورات مع الأحزاب لتشكيل الحكومة الاسرائيلية

الأربعاء 10 أبريل 2019 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريفلين يعلن عن موعد بدء المشاورات مع الأحزاب لتشكيل الحكومة الاسرائيلية


القدس المحتلة / سما /

اعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم الأربعاء، ان جولة المشاورات مع الأحزاب المختلفة لتركيب الحكومة القادمة سوف تبدأ الأسبوع القادم في مقر الرئيس الإسرائيلي بمدينة القدس، والتي ستبث لأول مرة ببث حي ومباشر.

وزار ريفلين صباح اليوم الكنيست الإسرائيلي للاطلاع عن كثب على العمل المكثف الذي تقوده لجنة الانتخابات المركزية. وشكر ريفلين باسم مواطني إسرائيل جميع العاملين هناك منذ اشهر على عملية التصويت، واجتمع لاحقا مع رئيس لجنة الانتخابات حنان ملتسر واتفق معه على ان تبدأ الجولة الأسبوع القادم

وأمر ريفلين بأن يتم بث اجتماعاته مع رؤساء الأحزاب لأول ببث حي ومباشره في جميع وسائل الاعلام، من منطلق تعزيز الشفافية حيال المواطنين بإسرائيل.

ويسعى ريفلين البدء بمشاوراته من يوم الاحد او الاثنين القادم وسيدعو المرشح الذي ستوكل اليه المهمة الأربعاء القادم. والسبب انه يسعى قدر الإمكان من عدم وجود حكومة انتقالية في إسرائيل. وفي حال لم تتوفر اغلبية لنتنياهو فانه سيدرس الدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

ووفقا لما متبع في إسرائيل، فان الرئيس الإسرائيلي يجتمع مع رؤساء الأحزاب ويقوم بالاستماع الى توصياتهم وبعد انتهاء الجولة يوكل مهمة تركيب الحكومة الى احد النواب الذي حصل على معظم التوصيات، ويجب ان ينجح بتشكيل الائتلاف الحكومي خلال 28 يوما، ويحق له طلب تمديد الفترة 14 يوما من الرئيس. 

الأكثر قراءة اليوم

بالصور.. قادة فصائل المقاومة بغزة داخل الزنانين..

ابو عبيدة للاحتلال: قيادة القسام اعطت توجيها لوحدة الظل بشأن اسراكم

لهذا السبب .. واشنطن تهدد بفرض عقوبات على مصر

قيادي فتحاوي: لا يعنينا من يكون وزيرا ولا نقتتل في الحركة على المواقع الوزارية

رابط التسجيل.. المالية بغزة تصدر إعلانا هاما بشأن تسديد رسوم الجامعة من المستحقات

انتهاء ازمة العالقين من المعتمرين بمعبر رفح ودخول الفوج الرابع لغزة

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

ليبرمان يشترط دخوله حكومة نتنياهو بالغاء التفاهمات مع حماس وتغيير السياسة الامنية تجاه غزة

ارشيفية

أولي : فقدان مهاجرين من قطاع غزة في بحر تركيا

النخالة

النخالة: المقاومة حددت شروطها لكسر الحصار وتُتابع بحذر شديد ومستعدون لكل الاحتمالات

505293M

بعد فرز 97%: معسكر اليمين يتفوق ونتنياهو يتقدم والأقرب لتشكيل الحكومة القادمة

غانتس

غانتس يعترف بخسارته : السماء القاتمة لا تخفي الامل