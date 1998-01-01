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هاري كين مهدد بالغياب حتى نهاية الموسم!

الأربعاء 10 أبريل 2019 02:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
هاري كين مهدد بالغياب حتى نهاية الموسم!


وكالات / سما /

أكدت وسائل الإعلام البريطانية اليوم الأربعاء خضوع المهاجم هاري كين للعديد من الفحوص الطبية ، وسط مخاوف من غيابه عن الملاعب حتى نهاية الموسم بسبب إصابة في الكاحل.

وتعرض هاري كين لإصابة قوية في الكاحل خلال المباراة أمام مانشستر سيتي في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بعد تدخل قوي من فابيان ديلف ، قبل أن يضطر للخروج مع بداية الشوط الثاني.

وأفادت هذه المصادر أن المهاجم الإنجليزي يعاني من التواء في الكاحل الأيسر وقد يضطر للغياب لمدة شهرين على الأقل ، بانتظار نتائج الفحوص الطبية التي سيخضع لها اليوم بواسطة الرنين المغناطيسي.

واعترف مدرب توتنهام هوتسبر في تصريحات أدلى بها بعد نهاية المباراة أمام مانشستر سيتي بأن اللاعب هاري كين يعاني من إصابة قوية على مستوى الكاحل الأيسر ، وربما يغيب حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال ماوريسيو بوتشيتينو في تصريحات تليفزيونية : “نتمنى ألا يكون الأمر خطيراُ ، نحن نشعر بالقلق بسبب الإصابة التي تعرض لها في الكاحل ولكننا نراقب الوضع ، سنفتقده كثيراً ، ربما حتى نهاية الموسم”.

#هاري كين #توتنهام

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