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واقعة عنصرية جديدة تصدم محمد صلاح

الأربعاء 10 أبريل 2019 02:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
واقعة عنصرية جديدة تصدم محمد صلاح


وكالات / سما /

تعرض المصري محمد صلاح نجم ليفربول، لهجوم عنصري بعد مباراة ساوثهامبتون الماضية, في الجولة الـ33 من منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدفا كسر به صيامه عن التهديف لـ8 مباريات، وقاد به ليفربول للفوز على ساوثهامبتون (3-1)، ليعتلي صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي.

ورصد موقع "ليفربول إيكو" الإنجليزي بعض التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" التي تعمدت فيها بعض جماهير ساوثهامبتون توجيه اتهامات عنصرية إلى النجم المصري بعد المباراة.

واتهم بعض المشجعين صلاح بالانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، فيما سخر البعض الآخر منه بسبب تحريم الدين الإسلامي لتناول لحم الخنزير.

وقالت شرطة "الميرسيسايد", إنها لم تتلق أي بلاغ حتى الآن بشأن تلك التغريدات، لكنها مستعدة للتحرك فور تلقي أي شكوى.

وكانت الشرطة الإنجليزية قد بدأت في التحرك ضد أصحاب الحسابات التي توجه رسائل عنصرية أو تهديد إلى اللاعبين بعدما انتشر الأمر في الفترة الأخيرة.

#محمد صلاح

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