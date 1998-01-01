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رفضت الزواج منه فقطع أصابعها وجزّ أذنيها

الأربعاء 10 أبريل 2019 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
رفضت الزواج منه فقطع أصابعها وجزّ أذنيها


وكالات / سما /

ألقت الشرطة التركية في مدينة إسطنبول القبض على شاب أفغاني، يشتبه في أنه أقدم على قطع أذني وأصابع يدي صديقته بعد أن رفضت الارتباط به.

وذكرت صحيفة "مترو" أن الجيران اتصلوا بالشرطة بعد انتشار رائحة كريهة قادمة من شقة كائنة في منطقة "باهسيليفلر" في القسم الأوروبي من مدينة إسطنبول.

وعندما اقتحمت الشرطة الشقة، عثرت على جثة المرأة على أريكة، وقد جرى قطع أذنيها وأصابع يديها، وقد وضع القاتل الأجزاء المقطوعة تحت تلك الأريكة.

وفي وقت لاحق، تم إلقاء القبض على مشتبه به، ويدعى زيفار فول آر، 29 عامًا، وذلك بعد أن أكد سائق أنه نقل الأخير مع حقيبة كبيرة إلى تلك الشقة التي يتم تأجيرها مفروشة للسواح والزائرين.

وبعد القبض عليه، أوضح المتهم خلال اعترافاته أنها قتل الفتاة الأفغانية ناجية أرابزاي، 25 عاما، بعد أن رفضت الزواج منه.

وقالت الصحيفة إن زيفار متزوج بالفعل ويعيش مع زوجته في إسطنبول أيضا.

#الزواج

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