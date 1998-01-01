  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عريقات: البحث عن الأمن والاستقرار لا يتم على حساب الآخرين بل من خلال القانون الدولي

الأربعاء 10 أبريل 2019 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الأربعاء، أن البحث عن الامن والاستقرار حق لكل الشعوب، لكن ليس على حساب زعزعة استقرار وأمن الآخرين، بل من خلال القانون والشرعية الدولية.

وقال عريقات في مؤتمر صحفي عقد في مقر دائرة شؤون المفاوضات، إن النتائج الاولوية للانتخابات الإسرائيلية، أظهرت بوضوح أن الناخب الإسرائيلي صوت لإبقاء الأوضاع على ما هي عليه وصوت لاستمرار الاحتلال.

وأضاف أن الإسرائيليين صوتوا لاستمرار الاحتلال والتفرقة العنصرية، والتنافس من خلال من هو الطرف الإسرائيلي الذي يستطيع الاستمرار بالوضع القائم، لكن بكلفة أقل.

وأشار إلى أن البعض حاول القول، إن القضية الفلسطينية كانت غائبة عن الانتخابات الإسرائيلية، لكن نقول: هذا كلام غير صحيح، فرؤساء الحملات الانتخابية، خاصة حملة نتنياهو، كانوا يدركون تماما أن المسألة الاساسية هي ابقاء الوضع على ما هو عليه، واسقاط مبدأ الدولتين، واســـقاط القانون الدولي والشرعية الدولية.

وأكد عريقات أن منطقة الشرق الاوسط أمام خيارين، الأول الاستقرار والأمن وتحقيق الديمقراطية، والثاني الاسم الجديد للحركة المتطرفة رقم 804 في العالم التي ستحل بدل "داعش"، مشيرا إلى أن الخطر الحقيقي على المنطقة، هو عقلية من يعتقد أن التفرقة العنصرية والظلم، يستطيعان تحقق الامن والاستقرار.

وقال إن الرئيس محمود عباس سيعقد خلال الايام المقبلة عدة اجتماعات مع القيادة، وسيتركز جدول أعمالها حول تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وتحديدا فيما يتعلق بتحديد العلاقات مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي.

#صائب عريقات

الأكثر قراءة اليوم

بالصور.. قادة فصائل المقاومة بغزة داخل الزنانين..

ابو عبيدة للاحتلال: قيادة القسام اعطت توجيها لوحدة الظل بشأن اسراكم

لهذا السبب .. واشنطن تهدد بفرض عقوبات على مصر

شهداء وجرحى في تفجير انتحاري في الشيخ زويد بـ"شمال سيناء"

قيادي فتحاوي: لا يعنينا من يكون وزيرا ولا نقتتل في الحركة على المواقع الوزارية

رابط التسجيل.. المالية بغزة تصدر إعلانا هاما بشأن تسديد رسوم الجامعة من المستحقات

انتهاء ازمة العالقين من المعتمرين بمعبر رفح ودخول الفوج الرابع لغزة

الأخبار الرئيسية

ليبرمان يشترط دخوله حكومة نتنياهو بالغاء التفاهمات مع حماس وتغيير السياسة الامنية تجاه غزة

ارشيفية

أولي : فقدان مهاجرين من قطاع غزة في بحر تركيا

النخالة

النخالة: المقاومة حددت شروطها لكسر الحصار وتُتابع بحذر شديد ومستعدون لكل الاحتمالات

505293M

بعد فرز 97%: معسكر اليمين يتفوق ونتنياهو يتقدم والأقرب لتشكيل الحكومة القادمة

غانتس

غانتس يعترف بخسارته : السماء القاتمة لا تخفي الامل