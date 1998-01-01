"airbnb" تتراجع و تعيد نشاطها في المستوطنات

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، أن شركة حجز الشقق والفنادق عبر الانترنت "اير بي ان بي" (airbnb) الدولية، أعادت نشاطاتها للمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وبحسب الصحيفة، فإن الشركة تراجعت عن قرارها بمنع الترويج لحجز الشقق في المستوطنات الذي اتخذته في شهر نوفمبر/ تشرين ثاني من عام 2018، بعد رفع دعاوى قضائية ضدها وضغوط مارستها عدة جهات اتهمتها بالتمييز الديني.

وبينت الشركة أنها ستعود لتسجيل العقارات في المستوطنات للترويج لها على أن لا تستفيد من الأرباح التي ستحولها لمنظمات غير ربحية تكرس نفسها لتقديم المساعدات الإنسانية لخدمة مختلف الناس في أنحاء العالم.

وكانت الشركة في قرارها اعتبرت المستوطنات منطقة متنازع عليها وأنها تعتبر محتلة وفقًا للقانون الدولي، ما دفع إسرائيل وجهات داعمة لها لشن حملة ضد الشركة تسبب في فرض عقوبات خاصةً في أميركا ضدها.