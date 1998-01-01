  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"airbnb" تتراجع و تعيد نشاطها في المستوطنات

الأربعاء 10 أبريل 2019 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
"airbnb" تتراجع و تعيد نشاطها في المستوطنات


القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، أن شركة حجز الشقق والفنادق عبر الانترنت "اير بي ان بي" (airbnb) الدولية، أعادت نشاطاتها للمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وبحسب الصحيفة، فإن الشركة تراجعت عن قرارها بمنع الترويج لحجز الشقق في المستوطنات الذي اتخذته في شهر نوفمبر/ تشرين ثاني من عام 2018، بعد رفع دعاوى قضائية ضدها وضغوط مارستها عدة جهات اتهمتها بالتمييز الديني.

وبينت الشركة أنها ستعود لتسجيل العقارات في المستوطنات للترويج لها على أن لا تستفيد من الأرباح التي ستحولها لمنظمات غير ربحية تكرس نفسها لتقديم المساعدات الإنسانية لخدمة مختلف الناس في أنحاء العالم.

وكانت الشركة في قرارها اعتبرت المستوطنات منطقة متنازع عليها وأنها تعتبر محتلة وفقًا للقانون الدولي، ما دفع إسرائيل وجهات داعمة لها لشن حملة ضد الشركة تسبب في فرض عقوبات خاصةً في أميركا ضدها.

الأكثر قراءة اليوم

بالصور.. قادة فصائل المقاومة بغزة داخل الزنانين..

ابو عبيدة للاحتلال: قيادة القسام اعطت توجيها لوحدة الظل بشأن اسراكم

شهداء وجرحى في تفجير انتحاري في الشيخ زويد بـ"شمال سيناء"

لهذا السبب .. واشنطن تهدد بفرض عقوبات على مصر

غزة: الاحتلال يعتقل 3 شبان وسقوط طائرة تصوير والقسام يستولي عليها

قيادي فتحاوي: لا يعنينا من يكون وزيرا ولا نقتتل في الحركة على المواقع الوزارية

رابط التسجيل.. المالية بغزة تصدر إعلانا هاما بشأن تسديد رسوم الجامعة من المستحقات

الأخبار الرئيسية

ليبرمان يشترط دخوله حكومة نتنياهو بالغاء التفاهمات مع حماس وتغيير السياسة الامنية تجاه غزة

ارشيفية

أولي : فقدان مهاجرين من قطاع غزة في بحر تركيا

النخالة

النخالة: المقاومة حددت شروطها لكسر الحصار وتُتابع بحذر شديد ومستعدون لكل الاحتمالات

505293M

بعد فرز 97%: معسكر اليمين يتفوق ونتنياهو يتقدم والأقرب لتشكيل الحكومة القادمة

غانتس

غانتس يعترف بخسارته : السماء القاتمة لا تخفي الامل