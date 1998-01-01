  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ليبرمان يشترط دخوله حكومة نتنياهو بالغاء التفاهمات مع حماس وتغيير السياسة الامنية تجاه غزة

الأربعاء 10 أبريل 2019 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان يشترط دخوله حكومة نتنياهو بالغاء التفاهمات مع حماس وتغيير السياسة الامنية تجاه غزة


القدس المحتلة/سما/

قالت القناة العبرية السابعة ان وزير الحرب الاسرائيلي السابق "افيغدور ليبرمان" طالب رئيس الوزراء نتنياهو بالغاء التفاهمات الاخيرة مع حركة حماس وتغيير جذري في السياسة الامنية تجاه غزة كشرط لدخوله الائتلاف الحكومة القادم.

وقالت مصادر في حزب "اسرائيل بيتنا" الذي يتزعمه ليبرمان والمتوقع حصوله على 5 مقاعد في الكنيست القادمة ان وزير الحرب السابق لن يدخل اي حكومة تلتزم بادخال اموال ومساعدات لحماس موضحة ان ليبرمان اوضح ذلك بكل صراحة لنتنياهو خلال الساعات الماضية.

وكانت قناة "كان" العبرية، كشفت عن أن رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، بدأ بإجراء اتصالات منذ ليلة الأربعاء مع رئيس جزب "يسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، لبدء مفاوضات لتشكيل ائتلاف حكومي.

ونقلت القناة، عن مصادر مقربة من نتنياهو، قولها إن نتنياهو هذه المرة مهتم بإجراء مفاوضات سريعة، ووفقاً لتقديره فإن المهمة لن تستغرق وقتاً طويلاً، مضيفةً أن الحكومة ستقام على أساس الحكومة السابقة بدون تغييرات كبيرة.

من جهته قال عضو حزب "الليكود" الوزير يسرائيل كاتس، إن "نتنياهو سيعمل حالياً بسرعة لإقامة حكومة قومية - يمينية، مستقرة مع شركائه الطبيعيين"، مؤكداً أن ليبرمان يعتبر من هؤلاء الشركاء.

وتعليقاً على المطالبات بإقامة حكومة وحدة وطنية على خلفية عدد المقاعد المتساوية بين "الليكود" و"كحول لفان"، قال كاتس: إن "رئيس الحكومة التزم بالتوجه إلى جميع الشركاء الطبيعيين لإقامة حكومة قومية - يمينية؛ هذا هو الأمر الذي قام به، بالضبط كما التزم".

الأكثر قراءة اليوم

بالصور.. قادة فصائل المقاومة بغزة داخل الزنانين..

ابو عبيدة للاحتلال: قيادة القسام اعطت توجيها لوحدة الظل بشأن اسراكم

شهداء وجرحى في تفجير انتحاري في الشيخ زويد بـ"شمال سيناء"

لهذا السبب .. واشنطن تهدد بفرض عقوبات على مصر

غزة: الاحتلال يعتقل 3 شبان وسقوط طائرة تصوير والقسام يستولي عليها

قيادي فتحاوي: لا يعنينا من يكون وزيرا ولا نقتتل في الحركة على المواقع الوزارية

رابط التسجيل.. المالية بغزة تصدر إعلانا هاما بشأن تسديد رسوم الجامعة من المستحقات

الأخبار الرئيسية

ارشيفية

أولي : فقدان مهاجرين من قطاع غزة في بحر تركيا

النخالة

النخالة: المقاومة حددت شروطها لكسر الحصار وتُتابع بحذر شديد ومستعدون لكل الاحتمالات

505293M

بعد فرز 97%: معسكر اليمين يتفوق ونتنياهو يتقدم والأقرب لتشكيل الحكومة القادمة

غانتس

غانتس يعترف بخسارته : السماء القاتمة لا تخفي الامل

"معركة الكرامة" في يومها الثالث وارتفاع عدد الاسرى المضربين عن الطعام