ليبرمان يشترط دخوله حكومة نتنياهو بالغاء التفاهمات مع حماس وتغيير السياسة الامنية تجاه غزة

القدس المحتلة/سما/

قالت القناة العبرية السابعة ان وزير الحرب الاسرائيلي السابق "افيغدور ليبرمان" طالب رئيس الوزراء نتنياهو بالغاء التفاهمات الاخيرة مع حركة حماس وتغيير جذري في السياسة الامنية تجاه غزة كشرط لدخوله الائتلاف الحكومة القادم.

وقالت مصادر في حزب "اسرائيل بيتنا" الذي يتزعمه ليبرمان والمتوقع حصوله على 5 مقاعد في الكنيست القادمة ان وزير الحرب السابق لن يدخل اي حكومة تلتزم بادخال اموال ومساعدات لحماس موضحة ان ليبرمان اوضح ذلك بكل صراحة لنتنياهو خلال الساعات الماضية.

وكانت قناة "كان" العبرية، كشفت عن أن رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، بدأ بإجراء اتصالات منذ ليلة الأربعاء مع رئيس جزب "يسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، لبدء مفاوضات لتشكيل ائتلاف حكومي.

ونقلت القناة، عن مصادر مقربة من نتنياهو، قولها إن نتنياهو هذه المرة مهتم بإجراء مفاوضات سريعة، ووفقاً لتقديره فإن المهمة لن تستغرق وقتاً طويلاً، مضيفةً أن الحكومة ستقام على أساس الحكومة السابقة بدون تغييرات كبيرة.

من جهته قال عضو حزب "الليكود" الوزير يسرائيل كاتس، إن "نتنياهو سيعمل حالياً بسرعة لإقامة حكومة قومية - يمينية، مستقرة مع شركائه الطبيعيين"، مؤكداً أن ليبرمان يعتبر من هؤلاء الشركاء.

وتعليقاً على المطالبات بإقامة حكومة وحدة وطنية على خلفية عدد المقاعد المتساوية بين "الليكود" و"كحول لفان"، قال كاتس: إن "رئيس الحكومة التزم بالتوجه إلى جميع الشركاء الطبيعيين لإقامة حكومة قومية - يمينية؛ هذا هو الأمر الذي قام به، بالضبط كما التزم".