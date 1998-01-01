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الشرطة الألمانية تداهم مكاتب لمنظمات إسلامية يشتبه بدعمها ماليا لـ"حماس"

الأربعاء 10 أبريل 2019 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الألمانية تداهم مكاتب لمنظمات إسلامية يشتبه بدعمها ماليا لـ"حماس"


برلين/ وكالات /

أفادت وزارة الداخلية الألمانية بمداهمة الشرطة، اليوم الأربعاء، مكاتب تابعة لمنظمات إسلامية يشتبه في تمويلها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".

وقالت الوزارة إن المداهمات استهدفت بشكل أساسي منظمتي (المقاومة العالمية-غوث) و(أنصار الدولية) اللتين يعتقد أنهما جمعتا أموالا لصالح حركة "حماس" خلف ستار تقديم مساعدات إنسانية.

من جهته قال وزير الداخلية هورست زيهوفر في بيان "كل من يدعم حماس خلف ستار المساعدات الإنسانية يتجاهل القيم الأساسية لدستورنا ويضعف الثقة في التزام الكثير من المنظمات الإغاثية".

في حين تقول المنظمتان على موقعيهما الإلكترونيين إنهما تجمعان تبرعات لصالح مواطنين في غزة والصومال وسوريا ودول أخرى.

المصدر: رويترز

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