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روحاني يحذر الأمريكيين من كارثة في حال تنفيذ قرارهم بشأن الحرس الثوري

الأربعاء 10 أبريل 2019 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
روحاني يحذر الأمريكيين من كارثة في حال تنفيذ قرارهم بشأن الحرس الثوري


طهران /وكالات /

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستواجه كارثة في حال نفذت قرارها بشأن الحرس الثوري بعد إدراجه على قائمتها للمنظمات الإرهابية.

وأوضح الرئيس الإيراني أن إدراج الحرس الثوري على اللائحة الأمريكية للتنظيمات الإرهابية هو مجرد شعار سياسي ودعائي.

وأشار روحاني إلى أن أمريكا عملت ضد إيران والحرس الثوري طيلة 40 عاما، وإدراجه على اللائحة الإرهابية لا يشكل خطوة جديدة، مضيفا: "هذا القرار صدر عن جهل لكني لا أعتقد أنهم سيقدمون على تنفيذه عمليا".

وقال إن القرار الأمريكي جاء لتقديم خدمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات، متهما الولايات المتحدة بأنها "مصدر الظلم والإرهاب في المنطقة".

هذا وقد حذر أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام والقائد السابق للحرس الثوري الإيراني، محسن رضائي، أمس الثلاثاء، القوات البحرية الأمريكية في مياه الخليج من الاقتراب من الزوارق السريعة التابعة للحرس.

تأتي هذه التصريحات بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاثنين الماضي، أن الولايات المتحدة ستدرج الحرس الثوري الإيراني على قائمتها لـ"المنظمات الإرهابية" في سابقة هي الأولى لتصنيف واشنطن كيانا حكوميا أجنبيا في قائمة الإرهاب.

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