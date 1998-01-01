مستشفى حمد و" الوفاء " بغزة يبحثان التعاون الطبي

غزة / سما /

استقبل مستشفى سمو الشيخ حمد بن خليفة آل الثاني للتأهيل والأطراف الصناعية في غزة وفد من مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي وذلك لبحث سبل التعاون الطبي المشترك.

وترأس وفد مستشفى الوفاء رئيس مجلس الادارة د. جمال خصوان ونائبه م. احمد أبو راس والمدير العام أ. تيسير البلتاجي والمدير التنفيذي م. بسمان العشي والمدير الطبي د. حسن خلف ، فيما كان في استقبالهم عن مستشفى حمد مديرها العام د. رأفت لبد والمدير الطبي د. أيمن البدري.

وقال المدير العام لمستشفى حمد د. رأفت لبد الذي رحب بالوفد الزائر " الزيارة تأتي في اطار تدعيم الترابط والتعاون الطبي وبحث سبل التكامل في العمل وتطوير خدمة التأهيل الطبي في قطاع غزة ".

وأكد د. رأفت لبد على أهمية وجود نظام يضمن تنظيم عملية استقبال الحالات وتقديم الخدمة المناسبة التي تضمن الفائدة الأكبر لقطاع التأهيل والمرضى في قطاع غزة.

وذكر د. لبد أن مستشفى سمو الشيخ حمد بن خليفة آل الثاني للتأهيل والأطراف الصناعية أنشيء عام 2016م ، ويستعد للافتتاح والانطلاق في مشوار العمل والعطاء لأهلنا في قطاع غزة خلال الايام القادمة بخدمات نوعية تضاهي أحدث المستشفيات العالمية.

من جانبه ، أوضح المدير الطبي لمستشفى حمد د. أيمن البدري أن المشفى مميز بكوادر طبية وفنية وادارية ذات خبرة عالية ومختارة بعناية فائقة لتقديم أفضل خدمة للمرضى موضحاً في الوقت نفسه أنها تلقت تدريب على يد نخبة من الأطباء والطواقم الطبية بمعايير وبروتوكلات عالمية.

وذكر د. أيمن البدري أن التجهيزات والمعدات الموجودة في المستشفى لا يوجد لها مثيل في قطاع غزة مثل ( معدات قسم النطق والبلع ، ووحدة الأطفال ، ووحدة الأطراف الصناعية وخصوصاً وحدة التدخل السريع).

من جهته ، أكد وفد مستشفى الوفاء على أهمية التوافق والتكامل في العمل بين الطرفين لتحقيق الفائدة الأكبر للمرضى المستفيدين من خدمة التأهيل في قطاع غزة ..