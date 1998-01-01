  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الثقافة" و"بلدية غزة" تعلنان تنظيم معرض للكتاب الأسبوع المقبل

الأربعاء 10 أبريل 2019 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

أعلنت وزارة الثقافة وبلدية غزة، عن تنظيم معرض "غزة هاشم للكتاب" مطلع الاسبوع المقبل 14 نيسان/ أبريل ويستمر لمدة اسبوع، بعد توقف دام عدة سنوات بسبب ظروف الحصار والعدوان التي يمر بها قطاع غزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة والبلدية، في مركز رشاد الشوا الثقافي بمدينة غزة حضره؛ وكيل الوزارة الدكتور أنور البرعاوي، وعضو المجلس البلدي الدكتور فؤاد عياد، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بالوزارة الأستاذ عارف بكر، ومدير عام المكتبات الدكتور محمد الشريف، ومدير عام الشؤون الثقافية في البلدية المهندس عماد صيام.

بدور؛ قال البرعاوي: "إن المعرض يمثل شكلًا من أشكال تحدي الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 12 عشر عامًا، والذي يُعد الحصار الثقافي أخطر أشكاله"، لافتًا إلى أن الاحتلال يسعى لتغييب قطاع غزة ومثقفيه ومبدعيه عن المشهد الثقافي والحضاري العالمي.

وأضاف: "كانت تسعى الوزارة ليكون المعرض دوليًا بمشاركة واسعة من دور النشر العربية والدولية لتعزيز التواصل الثقافي والحضاري بين غزة ومحيطها، وتزويد أبناء شعبنا بأحدث ما توصل إليه العقل البشري من علوم ومعارف وخبرات، إلا أن ظروف الحصار الجائر حالت دون ذلك".

وأوضح أن المعرض سيبدأ صباح يوم الأحد في مركز رشاد الشوا الثقافي ويستمر لمدة اسبوع بمشاركة واسعة من دور النشر المحلية، وعدداً من دور النشر العربية بالوكالة، داعيًا كافة أبناء الشعب الفلسطيني لزيارة المعرض والتفاعل مع الفعاليات والأنشطة الثقافية التي ستعقد على هامشه.

من جانبه قال عياد "إن هذا المعرض يأتي ضمن الجهود المبذولة بين البلدية والوزارة لتعزيز المشهد الثقافي والفكري في مدينة غزة المحاصرة".

وأضاف: "إن المعرض يهدف لترسيخ الثقافة السامية التي تعبر عن أصالة شعبنا وقيمه وتؤكد أن شعبنا رغم الظروف التي يمر بها من حصار وعدوان إلا أنه يتحدى الاحتلال بثقافته وحضارته وتراثه ويرفض محاولات طمس الهوية الوطنية الفلسطينية وسرقة حقوقه وممتلكاته".

#وزارة الثقافة

الأكثر قراءة اليوم

بالصور.. قادة فصائل المقاومة بغزة داخل الزنانين..

ابو عبيدة للاحتلال: قيادة القسام اعطت توجيها لوحدة الظل بشأن اسراكم

شهداء وجرحى في تفجير انتحاري في الشيخ زويد بـ"شمال سيناء"

لهذا السبب .. واشنطن تهدد بفرض عقوبات على مصر

غزة: الاحتلال يعتقل 3 شبان وسقوط طائرة تصوير والقسام يستولي عليها

قيادي فتحاوي: لا يعنينا من يكون وزيرا ولا نقتتل في الحركة على المواقع الوزارية

رابط التسجيل.. المالية بغزة تصدر إعلانا هاما بشأن تسديد رسوم الجامعة من المستحقات

الأخبار الرئيسية

ليبرمان يشترط دخوله حكومة نتنياهو بالغاء التفاهمات مع حماس وتغيير السياسة الامنية تجاه قطاع غزة

ارشيفية

أولي : فقدان مهاجرين من قطاع غزة في بحر تركيا

النخالة

النخالة: المقاومة حددت شروطها لكسر الحصار وتُتابع بحذر شديد ومستعدون لكل الاحتمالات

505293M

بعد فرز 97%: معسكر اليمين يتفوق ونتنياهو يتقدم والأقرب لتشكيل الحكومة القادمة

غانتس

غانتس يعترف بخسارته : السماء القاتمة لا تخفي الامل