الممثل أبو النجا ينتقد السلطات المصرية بالتزامن مع زيارة السيسي لواشنطن

واشنطن/وكالات/

انتقد الفنان المصري خالد أبو النجا الأوضاع في بلاده خلال جلسة جديدة في الكونغرس الأمريكي، الثلاثاء، بالتزامن مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرسمية لواشنطن، التي تستمر 3 أيام.

وألقى النجم الذي واجه مؤخرا صحبة مواطنه عمرو واكد، هجوما كبيرا في بلاده بسبب مشاركتهما في جلسة سابقة للكونغرس، ألقى كلمة أمام قادة ديمقراطيين وجمهوريين ومجموعة من ممثلي المنظمات الحقوقية الدولية، تطرق فيها إلى الأوضاع في بلاده.

وقال أبو النجا إن المصريين خرجوا إلى الشوارع وساحة التحرير في ثورة 2011 رافعين شعار "عيش، حرية، عدالة اجتماعية"، وأنه كان واحدا من ملايين المصريين الذين طالبوا بالتغيير، مدعيا أن " اليوم لا يوجد في مصر لا خبز لا حرية ولا عدالة..".

وكانت نقابة المهن التمثيلية في مصر قد قررت في وقت سابق من الشهر الماضي إلغاء عضوية الفنانين خالد أبو النجا وعمرو واكد، على خلفية لقائهما أعضاء بالكونغرس الأمريكي و"إعطاء صورة غير حقيقية عن البلاد بهدف الإضرار بالوطن"، واتهامهما بالخيانة العظمى.

إلى ذلك، أحال النائب العام المصري نبيل صادق، البلاغ المقدم من المحامي أشرف فرحات، ضد الفنانين عمرو واكد، وخالد أبو النجا، والذي يتهمهما فيه بالاشتراك مع جماعة "الإخوان" في محاولة ابتزاز الدولة، والاستقواء بالخارج إلى نيابة وسط القاهرة الكلية للتحقيق.

وأشار البلاغ إلى أن جماعة "الإخوان" أصدرت أوامرها إلى عدد من أتباعها من الحقوقيين المصريين المقيمين حاليا في أوروبا والولايات المتحدة اﻷمريكية، الذين تربطهم علاقات بمنظمات حقوقية دولية تهدف لتشويه سمعة مصر خارجيا، بتأسيس ما يسمى "المنبر المصرى لحقوق اﻹنسان" مستغلين مشاركتهم في اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي استضافتها جنيف السويسرية مؤخرا.

المصدر: وكالات