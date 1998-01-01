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الاحتلال يعتقل 13 مواطنا من الضفة بينهم 10 أطفال مقدسيين

الأربعاء 10 أبريل 2019 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، 14 مواطنا من الضفة، بينهم 10 أطفال مقدسيين.

وبين نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت عشرة أطفال من بلدة سلوان في القدس على الأقل عرف منهم: خضر محمد عودة (13 عاما)، وجهاد جواد أبو رموز (15 عاما) وشقيقه محمد (14 عاما)، وسلطان سرحان (14 عاما)، ومهند زيد مشاهرة (17 عاما)، وعدي عدنان غيث (17 عاما)، وعمري سليمان مشاهرة (17 عاما)، وعلاوة على سامر سرحان (14 عاما)، وطفلان لم تعرف هويتهما اعتقلا خلال توجهما إلى المدرسة بعد الاعتداء عليهما.

ولفت نادي الأسير إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين من بيت لحم وهما: علي أبو حسين، وعلي ناجي عايش، ومن محافظة جنين وعدنان خليل ملالحة.

#الاحتلال

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