إيما كورين تلعب دور الأميرة ديانا في مسلسل "ذا كراون"

وكالات / سما /

أعلنت شبكة “نتفليكس” أن الممثلة إيما كورين سوف تلعب دور الأميرة ديانا في مسلسل “ذا كراون”.

وأعربت كورين عن “سعادتها وشعورها بالفخر” للانضمام لطاقم عمل المسلسل في موسمه الرابع.

وأضافت: “أنا أتابع المسلسل منذ عرض أول حلقة، وانضمامي لهذه الأسرة الفنية الموهوبة أمر خيالي”.

وأكملت: “الأميرة ديانا أيقونة، وتأثيرها على العالم عميق ومؤثر”.

وقال مؤلف المسلسل بيتر مورجان إن كورين “موهبة رائعة أسرتنا على الفور عندما تقدمت لأداء دور ديانا سبنسر”.

ومن المقرر أن تشارك كورين في أول تجاربها السينمائية الممثلة كيرا نايتلي في فيلم” ميسبيهاف” الذي تدور قصته حول مجموعة من السيدات اللاتي يحاولن تخريب مسابقة ملكة جمال العالم 1970.

وسوف يعرض الموسم الثالث من مسلسل “ذا كراون” الذي يجسد حياة الملكة إليزابيث الثانية وأسرتها في نهاية عام 2019، حيث سوف تقوم الممثلة أوليفيا كولمان بالدور الرئيسي خلافا للممثلة كلير فوي.

ولم يتم بعد تحديد موعد لعرض الموسم الرابع من المسلسل، الذي سوف تدور أحداثه في أواخر السبعينيات والثمانينيات، عندما بدأت علاقة عاطفية بين ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وديانا وزواجهما عام 1981.

ويشار إلى أن ديانا، والدة الأميرين هاري وويليام، تمتعت بشعبية كبيرة بين الشعب البريطاني وحول العالم، وتوفيت في حادث مروري في باريس عام 1997.