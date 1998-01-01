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"مسّاج تايلاندي" ينتهي بوفاة مأساوية

الأربعاء 10 أبريل 2019 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"مسّاج تايلاندي" ينتهي بوفاة مأساوية


وكالات / سما /

لقي سائح إسباني في تايلاند مصرعه، مؤخرا، خلال حصة مسّاج، بعدما طلب من عاملة في مركز العناية بالجسم، أن تدلّك منطقة المعدة.

وبحسب صحيفة "ميرور"، فإن فيسينتي فرنانديز، الذي يبلغ 67 من عمره، ارتاد محلا للتدليك في جزيرة باتايا، وجلب معه مستحضرا خاصا من "الكريمة" على الساعة الحادية عشرة ليلا.

وقال فرنانديز الذي يعمل في مجال السياحة، لمن يعملون في المحل، إنه يريد الخضوع لحصة تدليك قبل يوم واحد فقط من مغادرة البلد الآسيوي الساحر.

وأضاف أنه جلب معه زيت اللوتس حتى يحصل على حصة تدليك مريحة، لكن بعد 15 دقيقة فقط، بدأ جسمه في التشنج والتقلص، ثم فقد الوعي بشكل كامل.

وفارق الرجل الحياة خلال نقله إلى المستشفى، وقالت الفتاة التي قامت بتدليكه إنه طلب منها أن تمرر فوق معدته بشكل مرن.

في غضون ذلك، قال المحل الذي أجرى التدليك إن الفتاة قامت بعملها على النحو المطلوب، بينما أعلنت السلطات إخضاع الراحل للتشريح بغرض تحديد السبب الحقيقي للوفاة.

وترجح السلطات أن يكون الوضع الصحي للرجل المتقدم في العمر سببا في الموت المفاجئ.

#تايلاندي #وفاة

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