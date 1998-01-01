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غانتس يعترف بخسارته : السماء القاتمة لا تخفي الامل

الأربعاء 10 أبريل 2019 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يعترف بخسارته : السماء القاتمة لا تخفي الامل


القدس المحتلة / سما /

قال زعيم حزب "ازرق ابيض" بيني غانتس الذي سارع مساء الأربعاء الإعلان عن فوزه بالانتخابات الى زملائه في الحزب :"من الممكن ان تكون تحركات انتخابية وان نقوم بتطوير تحركات سياسية"، وطلب غانتس من اصدقائه في الحزب ان يكونوا فخورين "بالانجاز التاريخي غير المسبوق".

وأضاف غانتس برسالته الى اصدقائه وزملائه  بالحزب صباح اليوم:"أصدقائي صباح الخير، نعم صباح الخير!...التقارير تتحدث عن القصص التي لا نهاية لها. لكن يتضح ان هناك سماء قاتمة لكن لا يوجد بها امرين: لا يوجد بها امر نهائي لانه قد تكون هناك تحركات انتخابية وقد نتمكن من تطوير تحركات سياسية كهذه هنا او هناك".

وتابع :"بالتأكيد لا يوجد بها ما يمكن من خلالها إخفاء شمس الامل التي منحناها للشعب والمجتمع الإسرائيلي. هم مصوتونا، طالبوا الامل ومنحناهم إياه". وأضاف :"نحن لن نتراجع عن التزامنا الجماهيري لتمثيل أكثر من مليون إسرائيلي طالبوا منا امرا آخر. انجاز تاريخي غير مسبوق لدينا. يوجد لدينا ما يمكن ان نكون فخورين فيه"

واعلن غانتس مساء الأربعاء فوز حزبه بالانتخابات وذلك بعد عرض نتائج العينات الانتخابية الأولى التي أظهرت تفوق لحزبه على حزب الليكود، ، وقال غانتس في خطاب له بمقر حزبه :"هذا يوم تاريخي. شكرا لنتنياهو على خدماته لدولة إسرائيل. بالضبط كما قال- الحزب الأكبر هو الذي يجب ان يشكل الحكومة". 

ويشار الى ان حزب "ازرق ابيض" حصل حتى فرز 97% من الأصوات على عدد مقاعد متساوية مع حزب الليكود، وحصل على 35 مقعدا، لكن تكتل الأحزاب اليمينية وصل الى 65 مقعدا مقابل 55 مقعدا لتكتل أحزاب "اليسار والوسط".

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