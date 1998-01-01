اعرف ما يناسب اللون البني في الملابس

وكالات / سما /

اللون البني من أساسيات عالم الموضة؛ فهو مثالي لإطلالة بسيطة جذابة سواء أن كانت كاجول أو كلاسيكية؛ وبالرغم من أهميته في عالم الأزياء إلا أن الكثير من الرجال تفضل تجنبه متجاهلة تناغمه؛ إليك الألوان التي تتناسب مع اللون البني في الملابس والتي تمنح صاحبها إطلالة أنيقة تظهر جاذبية وجمال وجهه.

الألوان التي تتناسب مع اللون البني

اللون البني مع الأبيض

تتناسب الألوان الفاتحة بشكل كبير مع اللون البني ودرجاته بداية من البني الغامق وحتى الكاكاو، ويشكل الأبيض والبني المزيج المثالي الذي سيطر على عروض الأزياء العالمية خلال 2018.

ولإطلالة مثالية يمكن تنسيق بنطال من اللون الأبيض مع معطف طويل بأزرار جانبية من اللون البني الفاتح؛ أو اختيار بلوفر من اللون الأبيض وجاكت من اللون البني وتنسيقه مع بنطال من اللون الأسود أو الجينز لإطلالة كاجول جذابة.

اللون البني مع البيج

البني والبيج مزيج مثالي في أزياء الرجال الكلاسيكية والكاجول على حد سواء ويمكن تنسيق بنطال وبلوفر برقبة عالية باللون البيج مع جاكت من اللون الهافان وحذاء من نفس اللون.

اللون البني مع الكحلي

مزيج مثالي لإطلالة كلاسيكية جذابة؛ سواء أكان في العمل أو المناسبات الرسمية المميزة؛ كما يمكن تنسيق بنطال وقميص من الجينز مع جاكت من درجات اللون البني للحصول على إطلالة كاجوال أنيقة.

اللون البني مع الأحمر القاتم

مزيج جريء يكسر الملل والروتين ويتناسب في حال تنسيقه مع بنطال من قماش الجبردين من اللون البني بدرجاته لتحصل على إطلاله كاجول جذابة.

الألوان الجريئة والبني

وللحصول على إطالة شبابية جذابة بعيدة عن نمطية اللون البني يمكن مزجه مع العديد من الألوان المشرقة الجريئة بداية من اللون البرتقالي بدرجاته ووصولاً إلى اللون الأصفر.

اللون البني مع الأخضر

يتناسب اللون البني مع الأخضر بجميع درجاته والذي يمنح الرجل إطلالة متباينة جذابة؛ ويمكن تنسيق بنطال من اللون البني الداكن مع جاكت باللون الأخضر الغامق.

كما يمكن استغلال هذا المزيج المثالي في الإطلالة الكلاسيكية، من خلال تنسيق بدلة باللون الزيتي مع قميص أو هاي كول باللون البني الغامق.