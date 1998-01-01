"Beats" تغزو عالم الصوتيات بسماعات مميزة

وكالات / سما /

تتحضر شركة "Beats" المملوكة من "آبل" لإطلاق سماعات "Powerbeats Pro" اللاسلكية، التي يتوقع أن تصبح المنافس الأقوى لسماعات "AirPods" في الأسواق.

وجاءت هذه السماعات بهيكل مقاوم للماء والغبار، ومشبك بلاستيكي يساعد على تثبيتها بشكل جيد على الأذن لتكون ملائمة لمحبي الرياضة أو الجري والاستماع للموسيقى في آن واحد.

وزودت مكبرات الصوت فيها بأربعة أنواع من الحلقات المطاطية الطرية مختلفة القياسات، لتناسب فتحات الأذن عند جميع المستخدمين، وتعمل كعازل ممتاز للضوضاء الخارجية، وتوفر للمستخدم استماعا جيدا للموسيقى.

كما أتت هذه السماعات بمعالجات "Apple H1"، التي تؤمن لها تزامنا مع الأجهزة والهواتف الذكية التي ستتصل معها عبر شبكات البلوتوث.

وأتت "Powerbeats Pro" بأزرار تعمل باللمس لتمكين المستخدم من الرد أو رفض المكالمات التي ترد إلى هاتفه، وبطارية تكفيها لتعمل 24 ساعة، وزودت بمحفظة بلاستيكية خاصة تشحنها 4 مرات.