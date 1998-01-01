طريقة تقوية إشارة الواي فاي للموبايل

وكالات / سما /

إذا شعرت بأن تصفح الإنترنت وتحميل البرامج أصبح بطيئاً وشبكة الواي فاي لا تعمل على هاتفك الذكي بشكل مثالي فربما عليك تجربة العديد من الطرق التالية لتقوية إشارة الواي فاي للموبايل.

تقوية إشارة الواي فاي للموبايل

هناك العديد من الحيل والبرامج الذكية التي يمكن اتّباعها لتقوية وتعزيز إشارة الواي فاي على الهواتف الذكية سواء أن كانت تعمل بالأندرويد أو الآيفون.

* حاول تثبيت جسم معدني أو علبة من الصودا لتلامس بشكل قوي هاتفك الذكي مما يساعد على تقوية إشارة الواي فاي.

* قد يتسبب غطاء الهاتف الذكي في إضعاف شبكة الواي فاي في الجهاز؛ لذلك حاول إخراج هاتفك من الجراب الخاص به، ولاحظ الفرق في إشارة الواي فاي.

-غير تردد الواي فاي إلى موجهات 5GHz، والذي يمنح أكبر وأسرع تغطية لإشارة الواي فاي؛ ولتغير التردد إلى 5 جيجاهيرتز اتبع الخطوات التالية:

-اذهب إلى الإعدادات

-اختر الواي فاي

-قم باختيار Advanced

-اضغط على Wi-Fi Frequency Band

-وفي النهاية اختر Auto.

* اختيار مكان مثالي لوضع الراوتر، وذلك للحصول على أكبر قدر من الإشارة Wi-Fi؛ كما يمكن استخدام تطبيقWiFi Analyzer للمساعدة على اختيار المكان المثالي للراوتر دون الحاجة لخبير أو مختص.

* كما يمكن الاستعانة بالعديد من البرامج لتقوية استقبال إشارة الواي فاي لهواتف سامسونج والأندرويد إليك أشهرها.

Speedtest

يساعد التطبيق العالمي على اختبار سرعة الواي فاي والإنترنت على هواتف الأندرويد من خلال ضغطة زر واحدة؛ كما يوفر التطبيق مقارنة بين مجموعة من أقوى شبكات الاتصال لاختيار الأفضل بينهما.

Super WiFi Manager

يوفر التطبيق مجموعة من الأدوات الاحترافية التي تساعد على فحص، وتحليل شبكات الواي فاي على هواتف الأندرويد للوصول إلى المشكلة التي تتسبب في إبطاء إشارة الواي فاي، وحلها خلال دقائق معدودة.

بالإضافة إلى إظهار العديد من المعلومات الهامة عن اتصالك بالواي فاي مثل قوة الاتصال، عنوان IP، عنوان نقطة الوصول، سرعة الاتصال بنقطة الوصول؛ ويتوفر التطبيق بشكل مجاني على بلاي ستور؛ ولتحميله اضغط هنا.

Wi-Fi Doctor – Speed & Safe

يقدم التطبيق مجموعة من الحلول لمشاكل وأعطال شبكة الواي فاي الطارئة في ضغطة زر واحدة، إلى جانب اختبار سرعة سيرفرات وإعادة ضبط بروتوكول DHCP.

ليس هذا فحسب بل يراقب التطبيق عمل التطبيقات الأخرى التي تستخدم الاتصال بالإنترنت؛ وتحديث حالة اتصالك بشبكة الواي فاي.

ويوفر التطبيق ميزة إضافته كواجهة مصغرة في الشاشة الرئيسية لجهازك الذكي وكأداة App Widget.

تقوية الواي فاي للآيفون

يتعرض أصحاب هواتف الآيفون للعديد من مشاكل شبكة الواي فاي من بينها بطء الشبكة. إليك بعض البرامج والحيل للتخلص من تلك المشكلة في دقائق معدودة.

*توفر هواتف آيفون خاصية جديدة تمكن مستخدميها من تسريع شبكة الواي فاي، وذلك عبر دمجها مع باقة البيانات، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية

-اذهب للإعدادات

-اختر "خلوي"

-فعل زر " مساعد Wi-Fi"، لتتضاعف سرعة الواي فاي بشكل كبير.

* تُعد DNS من أكبر المشاكل التي تتسبب في إضعاف وتعطيل شبكة الواي فاي، لذلك ينصح خبراء التقنية بتغير إعدادات DNS كحل سريع لمشكلة الواي فاي.

وللحصول على سرفر دي إن إس سريع يجب عليك تغير إعداداته الافتراضية إلى سرفر آخر أعلى كفاءة، وينصح الخبراء بالاستعانة بسرفر جوجل الخاص للـDNS وهو :4.4

كما يمكن استعمال عنوان الدي إن إس المفتوح Open DNS، كحل ثانوي

208.67.222.222

208.67.220.220

كيف يمكن تغير DNS على هواتف الآيفون؟

-الدخول على الإعدادات

-اختيار شبكة الواي فاي

-الضغط على زر المعلومات الذي يظهر على شكل "i"، ثم نقوم بوضع عنوان DNS السابق ذكره.

برامج لتقوية الواي فاي للآيفون

Speed Up Net for iPhone

يُعد من أشهر تطبيقات تسريع النت للآيفون على هواتف الآيفون وجميع الأجهزة الأخرى التي تعمل بنظام iOS .

ويتميز التطبيق بتقديمه للعديد من الخواص الاستثنائية من بينها، الكشف عن الأجهزة المتصلة بشكبة الواي فاي بالإضافة إلى عنوان الأي بي.

وإظهار قوة الشبكة وسرعة الاتصال؛ بالإضافة إلى تأمينه لمعلومات وبيانات مستخدمي شبكة الواي فاي؛ كما يعرض التطبيق شبكات الواي فاي المفتوحة وترتيبها على حسب قوتها، ودرجة السلامة والحماية الخاصة بكل شبكة.