مكمل غذائي يتناوله معظم الأطفال قد يكون قاتلا لهم

وكالات / سما /

أطلقت دراسة جديدة تحذيرا خطيرا من مكمل غذائي يتناوله معظم الأطفال بصورة مستمرة، وأشارت إلى أنه قد يكون قاتلا بالنسبة لهم.

ونشرت صحيفة "الديلي تلغراف" البريطانية تقريرا حول ما وصفته بـ"خطورة المكملات الغذائية"، وارتباطها بخطر الوفاة بسبب الإصابة بالسرطان.

وقالت الصحيفة البريطانية إن الباحثين وجدوا أن تناول مكملات الكالسيوم قد يتسبب في مضاعفة خطر الوفاة بسبب الإصابة بالسرطان.

وتوصل الباحثون إلى تلك النتائج، بعد مراجعة السجلات الطبية لنحو 27 ألف شخص بالغ، ورصد العلاقة بين الجرعات العالية من تناول مكملات الكالسيوم والإصابة بالسرطان في السنوات اللاحقة.

ولكن لم يتوصل العلماء إلى علاقة أو صلة بين استهلاك نفس العينة للأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم، وبين الإصابة بالسرطان في وقت لاحق، وهو ما يعني أن تناول تلك المكملات قد يكون قاتلا بصورة فعلية.

كما أشار الباحثون إلى أنه تم رصد أن بعض العناصر الغذائية الأخرى في الغذاء، والتي ليست ضمن المكملات الغذائية، قد تكون مرتبطة بصورة قوية بتقليل خطر الوفاة بسبب السرطان.

وقال الباحثون إن من وجدت الدراسة أنهم يكونوا عرضة أكبر لخطر الإصابة أو الوفاة بسبب السرطان، يستهلكون مكملات الكالسيوم بنسبة تزيد عن ألف ميليغرام يوميا