المؤبد والاشغال الشاقة لمدان بحيازة مواد مخدرة بغزة

غزة / سما /

أصدرت محكمة بداية غزة حكما بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة بحق مواطن أدين بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وأدانت هيئة المحكمة المدان بالتهم المسندة إليه في لائحة الاتهام حيث حكمت بمعاقبة المواطن (أ/ب) بالحبس المؤبد مع الأشغال الشاقة ومصادرة المواد المضبوطة وإتلافها وذلك عن تهمة حيازة المواد المخدرة من نوع الحشيش بقصد الإتجار.

وبلغ وزن المضبوطات 883.3 جرام من الحشيش وذلك خلافاً لمواد القانون، وجاء الحكم بعد عدة جلسات محكمة مطولة تم خلالها سماع بيّنات الإثبات والدفاع