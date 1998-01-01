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المؤبد والاشغال الشاقة لمدان بحيازة مواد مخدرة بغزة

الأربعاء 10 أبريل 2019 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المؤبد والاشغال الشاقة لمدان بحيازة مواد مخدرة بغزة


غزة / سما /

أصدرت محكمة بداية غزة حكما بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة بحق مواطن أدين بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.
وأدانت هيئة المحكمة المدان بالتهم المسندة إليه في لائحة الاتهام حيث حكمت بمعاقبة المواطن (أ/ب) بالحبس المؤبد مع الأشغال الشاقة ومصادرة المواد المضبوطة وإتلافها وذلك عن تهمة حيازة المواد المخدرة من نوع الحشيش بقصد الإتجار.
وبلغ وزن المضبوطات 883.3 جرام من الحشيش وذلك خلافاً لمواد القانون، وجاء الحكم بعد عدة جلسات محكمة مطولة تم خلالها سماع بيّنات الإثبات والدفاع

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