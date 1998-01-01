البرغوثي: نتائج الانتخابات الإسرائيلية تؤكد رسوخ نظام الابرتهايد

رام الله / سما /

قال د. مصطفى البرغوثي ان نتائج الانتخابات الإسرائيلية أكدت أن التنافس يجري بين اليمين العنصري و يمين عنصري آخر ، وكلاهما يسعى لترسيخ نظام الابرتهايد العنصري والاستعمار الاستيطاني، وأن أبرز نتائج الإنتخابات موت ما يسمى " بمعسكر السلام وحل الدولتين".

وأشار البرغوثي الى إن أبرز نتائج الانتخابات تعزز مواقع الأحزاب العنصرية والدينية المتطرفة.

و قال البرغوثي ان الحكومة الإسرائيلية الجديدة لن تختلف عن القائمة إلا أنها ستكون أشد وقاحة في مساعيها الاستيطانية و محاولاتها ضم وتهويد الضفة الغربية.

وقال البرغوثي ان امامنا كفلسطينيين تحدي خطير لا يمكن أن نواجهه إلا بتحقيق الوحدة