  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

البرغوثي: نتائج الانتخابات الإسرائيلية تؤكد رسوخ نظام الابرتهايد

الأربعاء 10 أبريل 2019 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قال د. مصطفى البرغوثي ان نتائج الانتخابات الإسرائيلية أكدت أن التنافس يجري بين اليمين العنصري و يمين عنصري آخر ، وكلاهما يسعى لترسيخ نظام الابرتهايد العنصري والاستعمار الاستيطاني، وأن أبرز نتائج الإنتخابات موت ما يسمى " بمعسكر السلام وحل الدولتين".

وأشار البرغوثي الى إن أبرز نتائج الانتخابات تعزز مواقع الأحزاب العنصرية والدينية المتطرفة.

و قال البرغوثي ان الحكومة الإسرائيلية الجديدة لن تختلف عن القائمة إلا أنها ستكون أشد وقاحة في مساعيها الاستيطانية و محاولاتها ضم وتهويد الضفة الغربية.

وقال البرغوثي ان امامنا كفلسطينيين تحدي خطير لا يمكن أن نواجهه إلا بتحقيق الوحدة 

#مصطفى البرغوثي #الابرتهايد

الأكثر قراءة اليوم

بالصور.. قادة فصائل المقاومة بغزة داخل الزنانين..

شهداء وجرحى في تفجير انتحاري في الشيخ زويد بـ"شمال سيناء"

غزة: الاحتلال يعتقل 3 شبان وسقوط طائرة تصوير والقسام يستولي عليها

لهذا السبب .. واشنطن تهدد بفرض عقوبات على مصر

بعد إدلائه بصوته في الانتخابات.. غانتس يتعهد بـ"مسار جديد" لإسرائيل

رابط التسجيل.. المالية بغزة تصدر إعلانا هاما بشأن تسديد رسوم الجامعة من المستحقات

السيسي: الجهود المصرية تتركز مؤخرًا لاحتواء الأوضاع في غزة وتخفيف المعاناة على سكانها

الأخبار الرئيسية

505293M

بعد فرز 97%: نتنياهو وغانتس رأس برأس ومعسكر اليمين يتفوق

بالتنسيق مع أمريكا.. كاتس: الحكومة الجديدة ستقوم بضم الضفة إلى إسرائيل

"معركة الكرامة" في يومها الثالث وارتفاع عدد الاسرى المضربين عن الطعام

اشتيه

قيادي فتحاوي: لا يعنينا من يكون وزيرا ولا نقتتل في الحركة على المواقع الوزارية

ابو عبيدة يوجه عدة رسائل للاحتلال ويؤكد أن قيادة القسام اعطت توجيها لوحدة الظل بشأن اسراه مفادها..