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جليلة دحلان تعلن نتيجة الفرز الإلكتروني الأولي لمشروع "العرس الجماعي الفلسطيني الثالث"

الأربعاء 10 أبريل 2019 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جليلة دحلان تعلن نتيجة الفرز الإلكتروني الأولي لمشروع "العرس الجماعي الفلسطيني الثالث"


غزة/سما/

أعلنت الدكتورة جليلة دحلان، رئيس مجلس إدارة المركز الفلسطيني للتواصل الإنساني (فتا)، عن غلق باب التسجيل في مشروع "العرس الجماعي الفلسطيني الثالث".

وقالت الدكتورة جليلة دحلان، في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مساء اليوم الثلاثاء، إن التسجيل للاستفاده من منحة الزواج توقف عبر الرابط المعلن عنه سابقًا، لافتةً إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي تم تقديمها للاستفادة من المشروع تجاوز الـ 4000 طلب.

وأوضحت أن إجمالي عدد الطلبات كان 4619 طلبًا، بعد حذف 611 طلبًا مكررًا.

وفيما يلي نتيجة الفرز الإلكتروني الأولي حسب بيانات المتقدمين، كما أوضحته الدكتورة جليلة دحلان: 

- عدد من تنطبق عليهم الشروط والمعايير: 400 طلب.

- عدد من ينطبق عليهم شرط العمر ولكن عدد سنوات الخطبة اقل من سنة: 434 طلب.

- عدد الطلبات المرفوضة بسبب الحالة المهنية لمقدم الطلب موظف: 16 طلب.

- عدد الطلبات التي لاينطبق عليها شرط العمر (اقل من 30 سنة): 3769طلب

هذا وسيبدأ فريق فتا التطوعي للتاكد من صحة البيانات المرسلة من قبل الجهات الرسمية وسنواففيكم بالتفاصيل لاحقا

وأعلن المركز الفلسطيني للتواصل الانساني "فتا" عن بدء استقبال طلبات المتقدمين للاستفادة من مشروع "العرس الجماعي الفلسطيني الثالث، لمساعدة (100) شاب وفتاة لبدء حياتهم الزوجية من مختلف محافظات قطاع غزة الخمس، على أن تنطبق عليهم المعايير والشروط.

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