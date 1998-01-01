  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

نادي تشامبيونز يشارك في البطولة الدولية بإسبانيا

الأربعاء 10 أبريل 2019 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نادي تشامبيونز يشارك في البطولة الدولية بإسبانيا


غزة / سما /

تلقت أكاديمية كرة القدم بنادي "تشامبيونز", دعوة رسمية للمشاركة في بطولة "دونستي" الدولية في إسبانيا خلال الفترة المقبلة.

وأكد رجب السراج رئيس مجلس إدارة "تشامبيونز", أن ناديه سيشارك بفريق واحد في منافسات البطولة الدولية, متمنيا أن يحقق نتائج جيدة.

وأوضح السراج أن المشاركة في البطولة الدولية, ستفتح آفاقا واسعة نحو الاحتراف وصقل المهارات لجميع منتسبي أكاديميات النادي في شتى الألعاب الرياضية المختلفة.

وكان رئيس مجلس إدارة "تشامبيونز", قد زار مؤخرا عدة دول أوروبية وعربية, للاتفاق على قضاء فترات معايشة خارجية في مختلف الألعاب للمدربين والإداريين واللاعبين, بما يضمن تبادل الخبرات, وفتح باب التسويق الرياضي.

يشار إلى أن نادي "تشامبيونز" ينوي عقد العديد من الرحلات الخارجية لأعضائه مطلع الموسم المقبل.

#نادي تشامبيونز

الأكثر قراءة اليوم

بالصور.. قادة فصائل المقاومة بغزة داخل الزنانين..

شهداء وجرحى في تفجير انتحاري في الشيخ زويد بـ"شمال سيناء"

غزة: الاحتلال يعتقل 3 شبان وسقوط طائرة تصوير والقسام يستولي عليها

لهذا السبب .. واشنطن تهدد بفرض عقوبات على مصر

بعد إدلائه بصوته في الانتخابات.. غانتس يتعهد بـ"مسار جديد" لإسرائيل

رابط التسجيل.. المالية بغزة تصدر إعلانا هاما بشأن تسديد رسوم الجامعة من المستحقات

السيسي: الجهود المصرية تتركز مؤخرًا لاحتواء الأوضاع في غزة وتخفيف المعاناة على سكانها

الأخبار الرئيسية

505293M

بعد فرز 97%: نتنياهو وغانتس رأس برأس ومعسكر اليمين يتفوق

بالتنسيق مع أمريكا.. كاتس: الحكومة الجديدة ستقوم بضم الضفة إلى إسرائيل

"معركة الكرامة" في يومها الثالث وارتفاع عدد الاسرى المضربين عن الطعام

اشتيه

قيادي فتحاوي: لا يعنينا من يكون وزيرا ولا نقتتل في الحركة على المواقع الوزارية

ابو عبيدة يوجه عدة رسائل للاحتلال ويؤكد أن قيادة القسام اعطت توجيها لوحدة الظل بشأن اسراه مفادها..