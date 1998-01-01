نادي تشامبيونز يشارك في البطولة الدولية بإسبانيا

غزة / سما /

تلقت أكاديمية كرة القدم بنادي "تشامبيونز", دعوة رسمية للمشاركة في بطولة "دونستي" الدولية في إسبانيا خلال الفترة المقبلة.

وأكد رجب السراج رئيس مجلس إدارة "تشامبيونز", أن ناديه سيشارك بفريق واحد في منافسات البطولة الدولية, متمنيا أن يحقق نتائج جيدة.

وأوضح السراج أن المشاركة في البطولة الدولية, ستفتح آفاقا واسعة نحو الاحتراف وصقل المهارات لجميع منتسبي أكاديميات النادي في شتى الألعاب الرياضية المختلفة.

وكان رئيس مجلس إدارة "تشامبيونز", قد زار مؤخرا عدة دول أوروبية وعربية, للاتفاق على قضاء فترات معايشة خارجية في مختلف الألعاب للمدربين والإداريين واللاعبين, بما يضمن تبادل الخبرات, وفتح باب التسويق الرياضي.

يشار إلى أن نادي "تشامبيونز" ينوي عقد العديد من الرحلات الخارجية لأعضائه مطلع الموسم المقبل.