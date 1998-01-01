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صفقة تبادلية بين شباب جباليا والهلال

الأربعاء 10 أبريل 2019 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صفقة تبادلية بين شباب جباليا والهلال


غزة / سما /

أعلن ناديا شباب جباليا والهلال عن صفقة تبادلية بينهما, استعدادا لمنافسات الموسم الكروي المقبل في قطاع غزة.

وتعاقد شباب جباليا رسميا مع الحارس إياد أبو دياب قادما من الهلال, والذي حصل بموجب الاتفاق على الحارس أحمد عفانة من الأول.

ووفقا للاتفاق المبرم بين "ثوار الشمال" والهلال, فإن مدة الصفقة التبادلية موسم واحد, ليضمن أبو دياب اللعب مع الأول, بينما سيظهر عفانة برفقة الثاني.

يشار إلى أن أبو دياب بات الصفقة الثانية التي يبرمها "ثوار الشمال" بعد محمد أبو ريالة, على غرار الهلال الذي سبق له ضم محمد أبو كرش, قبل انضمام عفانة.

#شباب جباليا

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