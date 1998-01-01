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حكيم زياش: بنعطية أخبرني كيف نفوز على يوفنتوس

الأربعاء 10 أبريل 2019 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حكيم زياش: بنعطية أخبرني كيف نفوز على يوفنتوس


وكالات / سما /

تحدث النجم المغربي لفريق أياكس أمستردام الهولندي عن المباراة التي ستجمعهم بفريق يوفنتوس الإيطالي في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2018-2019.

وقد نشر موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي الشهير حديثاً قصيراً للنجم المغربي أكد فيه اتصاله بلاعب يوفنتوس السابق، النجم المغربي مهدي بنعطية لسؤاله عن منافسه المقبل في دوري أبطال أوروبا.

وقاد زياش زملاءه في فريق أياكس للتأهل إلى الدور ربع النهائي بعد اكتساح ريال مدريد في دور ال16 بالأخص في مباراة الإياب على ملعب “سانتياجو بيرنابيو” الذي انتهى بنتيجة 4-1 سجل زياش هدف من الأهداف المؤهلة لهذا الدور.

وقال زياش:” نعم اتصلت ببنعطية فقد لعب في يوفنتوس لمدة طويلة وتحصل على الكثير من الألقاب، وقد أخبرني كيفية الفوز على منافسنا، وأكد لي أننا أمام تحدي صعب للغاية”.

وأضاف زياش على لسان لاعب الدحيل القطري الحالي والذي انتقل إليه الشتاء الماضي:” لقد قال لي أننا نقدم كرة قدم ممتعة للجميع، ونحن أقوياء للغاية كفريق وكأفراد أيضاً، وإذا قدمنا أفضل ما لدينا نستطيع الفوز على يوفنتوس الأمر ليس مستحيلاً”.

#حكيم زياش #يوفنتوس

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