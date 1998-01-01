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إيكاردي على أبواب الليجا ولكن ليس لريال مدريد

الأربعاء 10 أبريل 2019 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيكاردي على أبواب الليجا ولكن ليس لريال مدريد


وكالات / سما /

كشفت صحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية اليوم الثلاثاء، عن اقتراب المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي هداف نادي إنتر ميلان من الذهاب إلى الدوري الإسباني، ولكن ليس لنادي ريال مدريد الذي كان مهتماً بضمه.

ووفقاً للصحيفة الشهيرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، فإن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، أخر المنضمين إلى صراع التعاقد مع الدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي الذي يبلغ من العمر 25 عامًا، من نادي إنتر ميلان الإيطالي في الصيف.

وأشارت إلى أن إدارة نادي العاصمة الإسبانية أتلتيكو مدريد، اتجهت إلى التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، تحسباً لمغادرة الثنائي دييجو كوستا وأنطوان جريزمان، الأول يرتبط بالذهاب إلى الدوري الصيني والثاني بنادي برشلونة.

وقالت أن الروخي بلانكوس أتلتيكو مدريد، يستعد لتقديم عرضاً إلى إنتر ميلان بقيمة 70 مليون يورو من أجل ضم ماورو إيكاردي، خاصة وأنه مر بفترة صعبة للغاية داخل النادي الإيطالية.

وغاب إيكاردي عن تشكيلة إنتر ميلان منذ التاسع من فبراير / شباط ضد بارما ، فيما لم يسجل أي هدف في الدوري الإيطالي منذ الخامس عشر من ديسمبر الماضي خلال مواجهة أودينيزي، قبل أن يعود للمشاركة في المباراة الأخيرة ضد لاتسيو وينجح في تسجيل هدفاً.

#إيكاردي #ريال مدريد

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