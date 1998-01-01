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ضربة موجعة لـ مانشستر يونايتد قبل موقعة برشلونة

الأربعاء 10 أبريل 2019 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ضربة موجعة لـ مانشستر يونايتد قبل موقعة برشلونة


وكالات / سما /

كشفت صحيفة دايلي ميرور البريطانية أن عناصر فريق نادي مانشستر يونايتد قد وصلوا إلى فندق الإقامة قبل موقعة برشلونة المرتقبة في دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يستضيف مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره برشلونة الإسباني على ملعب أولد ترافورد مساء الأربعاء المقبل لحساب ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري الأبطال.

وذكرت الصحيفة ذائعة الصيت في بريطانيا أن الثنائي نيمانيا ماتيتش وأندير هيريرا لم يصلا مع بقية اللاعبين إلى فندق لوري، مما يعني غيابهما عن معركة مسرح الأحلام، وهو ما يعد ضربة موجعة للغاية بالنسبة للشياطين الحمر والمدير الفني النرويجي أولي جنار سولشاير.

واستطاع المدرب الدائم لأحمر مانشستر تخطي عقبة باريس سان جيرمان الفرنسي في الدور ثمن النهائي رغم النقص العددي في لقاء العودة على ملعب حديقة الأمراء، ولكن بطبيعة الحال، مواجهة فريق مثل البرسا شيء مختلف، وستكون المهمة أصعب في غياب ثنائي الوسط الصربي والإسباني.

وكان سولشاير يأمل أن يلحق ماتيتش بمباراة البلوجرانا، حيث كان أغلب الظن أن هيريرا سيغيب، ولكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن في المعسكر المانشستراوي.

وعليه، فإنه من المتوقع أن يدخل سولشاير المباراة بثلاثي وسط مكون من: ماكتومناي، فريد وبول بوجبا.

#سولشاير #مانشستر يونايتد

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