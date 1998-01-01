  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو.. توتنهام يفاجئ السيتي ويهزمه على الملعب الجديد

الأربعاء 10 أبريل 2019 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. توتنهام يفاجئ السيتي ويهزمه على الملعب الجديد


وكالات / سما /

حقق توتنهام هوتسبير مفاجأة كبيرة في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا ، بتحقيقه الفوز على مانشستر سيتي بهدفٍ دون مقابل ، في مباراة جمعتهما مساء الثلاثاء على الملعب الجديد “وايت هارت لين”.

وبدأت المباراة بمفاجأة مبكرة عندما أضاع المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو ركلة جزاء ، ليعاقبهم الكوري الجنوبي هيونج مين سون بهدف الفوز في الدقائق الأخيرة.

وتحرك الإنجليزي رحيم ستيرلينج بشكلٍ عرضي في الدقائق الأولى وسدد كرة اصطدمت بيد مواطنه داني روز ، ليحتسب الحكم ركلة جزاء بعد العودة إلى تقنية الفيديو “فار” ، لكن حارس المرمى الفرنسي هوجو لوريس تصدى لتسديدة أجويرو في الدقيقة 13.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة من الطرفين ، وكانت كفة “السبيرز” وكتيبة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو أفضل خلال المجريات ، ليتوج مجهوده في الدقيقة 78 عن طريق سون.

ويلتقي السيتي وتوتنهام في مناسبتين ، الأولى إياباً على ملعب الاتحاد في السابع عشر من الشهر الجاري ، والثانية بعد أربعة أيام من الإياب ضمن بطولة الدوري الإنجليزي.

وفي المباراة الثانية فاز ليفربول على بورتو بهدفين دون مقابل ، ويلتقي برشلونة مع مانشستر يونايتد ويوفنتوس مع أياكس أمستردام مساء الأربعاء.

#توتنهام #مانشستر سيتي

الأكثر قراءة اليوم

بالصور.. قادة فصائل المقاومة بغزة داخل الزنانين..

شهداء وجرحى في تفجير انتحاري في الشيخ زويد بـ"شمال سيناء"

غزة: الاحتلال يعتقل 3 شبان وسقوط طائرة تصوير والقسام يستولي عليها

بعد إدلائه بصوته في الانتخابات.. غانتس يتعهد بـ"مسار جديد" لإسرائيل

لهذا السبب .. واشنطن تهدد بفرض عقوبات على مصر

رابط التسجيل.. المالية بغزة تصدر إعلانا هاما بشأن تسديد رسوم الجامعة من المستحقات

السيسي: الجهود المصرية تتركز مؤخرًا لاحتواء الأوضاع في غزة وتخفيف المعاناة على سكانها

الأخبار الرئيسية

505293M

بعد فرز 97%: نتنياهو وغانتس رأس برأس ومعسكر اليمين يتفوق

بالتنسيق مع أمريكا.. كاتس: الحكومة الجديدة ستقوم بضم الضفة إلى إسرائيل

"معركة الكرامة" في يومها الثالث وارتفاع عدد الاسرى المضربين عن الطعام

اشتيه

قيادي فتحاوي: لا يعنينا من يكون وزيرا ولا نقتتل في الحركة على المواقع الوزارية

ابو عبيدة يوجه عدة رسائل للاحتلال ويؤكد أن قيادة القسام اعطت توجيها لوحدة الظل بشأن اسراه مفادها..