فيديو.. توتنهام يفاجئ السيتي ويهزمه على الملعب الجديد

وكالات / سما /

حقق توتنهام هوتسبير مفاجأة كبيرة في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا ، بتحقيقه الفوز على مانشستر سيتي بهدفٍ دون مقابل ، في مباراة جمعتهما مساء الثلاثاء على الملعب الجديد “وايت هارت لين”.

وبدأت المباراة بمفاجأة مبكرة عندما أضاع المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو ركلة جزاء ، ليعاقبهم الكوري الجنوبي هيونج مين سون بهدف الفوز في الدقائق الأخيرة.

وتحرك الإنجليزي رحيم ستيرلينج بشكلٍ عرضي في الدقائق الأولى وسدد كرة اصطدمت بيد مواطنه داني روز ، ليحتسب الحكم ركلة جزاء بعد العودة إلى تقنية الفيديو “فار” ، لكن حارس المرمى الفرنسي هوجو لوريس تصدى لتسديدة أجويرو في الدقيقة 13.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة من الطرفين ، وكانت كفة “السبيرز” وكتيبة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو أفضل خلال المجريات ، ليتوج مجهوده في الدقيقة 78 عن طريق سون.

ويلتقي السيتي وتوتنهام في مناسبتين ، الأولى إياباً على ملعب الاتحاد في السابع عشر من الشهر الجاري ، والثانية بعد أربعة أيام من الإياب ضمن بطولة الدوري الإنجليزي.

وفي المباراة الثانية فاز ليفربول على بورتو بهدفين دون مقابل ، ويلتقي برشلونة مع مانشستر يونايتد ويوفنتوس مع أياكس أمستردام مساء الأربعاء.