فيديو.. فيرمينو يقود ليفربول لتحقيق فوز جيد على بورتو

وكالات / سما /

حقق فريق نادي ليفربول فوزاً جيداً على حساب ضيفه بورتو بنتيجة هدفين مقابل لا شيء على ملعب أنفيلد.

واستضاف الريدز، فريق الدراجاو مساء اليوم لحساب ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

واستطاع نابي كيتا نجم الوسط الغيني تسجيل هدف مبكر لمصلحة ليفربول في الدقيقة الخامسة فقط من عمر الشوط الأول من مباراة ليفربول وبورتو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، اصطدمت بمدافع بورتو ودخلت شباك إيكر كاسياس، أسطورة الحراسة الإسبانية.

ثم أضاف روبيرتو فيرمينو المهاجم البرازيلي الدولي هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 26 مستغلاً كرة عرضية حريرية من جانب الظهير الأيمن ألكسندر أرنولد، الذي تلقى بدوره تمريرة بينية ولا أجمل من جوردان هندرسون.

وبذلك، يذهب ليفربول إلى ملعب بورتو يوم 17 أبريل الجاري مستفيداً بأسبقية جيدة ولكنها غير حاسمة بالقطع لبطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي.

وكان بورتو قد أطاح بروما الإيطالي من ثمن نهائي التشامبيونزليج بعد اللجوء إلى الأوقات الإضافية، في حين حسم الليفر بطاقة العبور إلى دور الثمانية من خلال التفوق على بايرن ميونخ الألماني في الوقت الأصلي مباراة الإياب بعدما انتهى اللقاء الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف في أليانز أرينا.