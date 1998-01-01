الاحتلال يعتقل سبعة أطفال من القدس

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سبعة أطفال، بعد اقتحام منازلهم في بلدتي سلوان جنوب المسجد الأقصى، وجبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة.

وذكرت مصادر اعلامية ، إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: خضر محمد عودة (13 عاماً) وجهاد جواد أبو رموز (15 عاماً)، وسلطان سرحان (14 عاماً)، ومحمد جواد أبو رموز (14 عاما)، ومهند زيد مشاهرة (17 عاماً)، وعدي عدنان غيث (17 عاماً)، وعُمري سليمان مشاهرة (17 عاماً).

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال حولت المعتقلين الى مركز التوقيف والتحقيق "المسكوبية" غربي القدس المحتلة، وآخر تابع للاحتلال في شارع صلاح الدين قبالة سور القدس من جهة باب الساهرة.