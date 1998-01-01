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الاحتلال يفتش منازل وينصب حواجز في الخليل

الأربعاء 10 أبريل 2019 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

فتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، عددا من المنازل، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل عدة بلدات في محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدات الظاهرية، وبيت امر، وبيت عوا، وترقوميا، وفتشت عدة منازل فيها، عرف من أصحابها: محمد حسن الهوارين ونور الجعافرة.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل بلدتي حلحول وسعير، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي "جورة بحلص"، وأوقفت المركبات، وفتشتها، ودققت في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

#الاحتلال

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