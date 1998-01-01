الانتخابات الاسرائيلية : تقارب نتائج الليكود وكحول لفان والنتائج النهائية صباح الاربعاء

القدس المحتلة/سما/

أظهرت نتائج استطلاعات الرأي الإسرائيليّة بعد انتهاء التصويت، مساء الثلاثاء، تقاربًا بين "كاحول لافان" والليكود في استطلاعي قناة "كان" والقناة 13، بينما أظهرت نتائج استطلاعات القناة 12 فارقًا بـ3 مقاعد بين القائمتين لصالح "كاحول لافان".

وأعلن كل من بيني غانتس وبنيامين نتنياهو انتصارهما في هذه الانتخابات.

يشار إلى أن هذه النتائج ليست النهائيّة، إنما عيّنة من الأشخاص الذين قاموا بالتصويت حتى الساعة الثامنة مساءً، فيما ارتفعت نسبة التصويت عند العرب بعد الساعة الثامنة بنسبة كبيرة.

تقسيم مقاعد المعسكرات:

بحسب القناة 12: 60 مقعدًا لليمين والأحزاب الحريدية، و60 مقعدًا للوسط يسار والأحزاب العربية.

بحسب "كان": 64 مقعدًا لليمين والأحزاب الحريدية، و56 للوسط يسار والأحزاب العربية.

بحسب القناة 13: 66 لليمين والأحزاب الحريدية، و54 للوسط ويسار والأحزاب العربية.

ومعدّل المعسكرات للاستطلاعات جاء على النحو الآتي: 63 لمعسكر اليمين والأحزاب الحريديّة، و57 للوسط ولليسار والأحزاب العربية.

استطلاع محدّث للقناة 12:

بينما أظهر استطلاع محدّث للقناة 12 تغيّرًا طفيفًا في تقسيم الأحزاب، على النحو الآتي: "كاحول لافان" 37 مقعدًا، الليكود 33 مقعدًا، يهدوت هتوراه 7، الجبهة والعربية للتغيير 7، شاس 6، العمل 6، ميرتس 5، يسرائيل بيتينو 5، اتحاد أحزاب اليمين 5، الموحّدة والتجمع 5، كولانو 4؛ بينما لم تجتز قوائم اليمين الجديد وزيهوت وغيشر نسبة الحسم.

الليكود: نتنياهو سيبدأ تشكيل الحكومة الليلة

وفي ردّه على استطلاعات الرأي، قال رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، إن معسكر اليمين حقّق انتصارًا واضحًا وسيبدأ بمداولات تشكيل الحكومة الليلة.

"كاحول لافان": على الرئيس الإسرائيلي أن يكلفنا بتشكيل الحكومة

كما أعلنت قائمة "كاحول لافان" انتصارها، وادّعت أنه في هذه الانتخابات "منتصر واضح وخاسر واضح، نتنياهو وعد بالحصول على 40 مقعدًا وخسر بفارق كبير. الرئيس (الإسرائيلي) يشاهد ما يجري، ويجب أن يكلفنا بتشكيل الحكومة، لا خيار آخر".

ترجيحات أن بينيت خارج الكنيست: "سنجتاز نسبة الحسم"

بينما قال رئيس حزب "اليمين الجديد"، الوزير نفتالي بينيت، الذي من المرجّح أن يكون خارج الكنيست المقبلة، إن "القيادة تختبر في لحظات كهذه، لدينا صبر وإيمان وأعصابٌ مشدودة. سنجتاز نسبة الحسم".

سموتريتش: تشكيل حكومة يمين منوط بحصانة لنتنياهو من التحقيقات

وأعلن المرشّح الثاني في "اتّحاد أحزاب اليمين"، بتسلئيل سموتريتش، صراحةً، أن تشكيل حكومة يمينيّة مقبلة منوط بتعديل قانون الحصانة، ليشمل حصانةً لنتنياهو من التحقيقات "بشكل يبني ثقة لدى الناخبين بإمكانيّة تشكيل حكومة تستمرّ ولاية كاملة" داعيًا أحزاب اليمين للحذو حذوه.

يذكر أن سموتريتش يصرّ على أن نتنياهو وعده بمنحه حقيبتي التعليم والقضاء، رغم أن الأخير أصرّ على أن حقيبة التعليم من نصيب الليكود.

كاحلون رفض التعهد بدعم نتنياهو... ثم تراجع

بينما تراجع وزير الماليّة الإسرائيليّ، موشيه كاحلون، عن عدم التعهد بدعم نتنياهو، ليعلن عن دعمه له صراحةً،

وتعكس تصريحات كاحلون المتضاربة خشيّة من تجاوز حزب "زيهوت" نسبة الحسم، لأن رئيسه، موشيه فيغلين، أعلن نيته تولّي حقيبة الماليّة، التي يصرّ كاحلون على الاحتفاظ بها.

وبحسب تقديرات الأحزاب العربية، وصلت نسبة التصويت في البلدات العربية إلى 44% حتى الساعة الثامنة، فيما أعلنت لجنة الانتخابات أن النسبة القطرية حتى الساعة السادسة وصلت إلى 52%، ووصلت حتى الساعة الثامنة إلى 61.3% وأن 3.296.250 مارسوا حقهم بالاقتراع من أصل 6.339.279.

يذكر أن الأحزاب اليمينية كثفت مساعيها إلى إسقاط قائمة عربية على الأقل، في ظل نسب التصويت المنخفضة في المجتمع العربي وعمليات التشويش المستمرة من قبل أنصار اليمين الاستيطاني، سعيًا إلى تعزيز قوة معسكر اليمين.