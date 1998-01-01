حماس تدين القرار الامريكي باعتبار الحرس الثوري الايراني منظمة اهاربية

غزة / سما /

أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الثلاثاء، عن إدانتها واستنكارها للقرار الأمريكي باعتبار الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وقالت الحركة في بيانها، إن هذا القرار يأتي تأكيدا على أن هذه الإدارة تتحرك على وقع المصلحة الصهيونية، ووفقا لأجندتها وتواصل هذا الانحياز الأعمى بكل ما يتعلق بالمنطقة.

وأوضحت أن القرارات الأمريكية بخصوص القدس ثم الجولان واليوم تجاه الحرس الثوري الإيراني تخرج من مشكاة واحدة، وتستهدف عناوين الصمود والتحدي للاحتلال.

وأشارت الحركة الى أنه يستوجب من كل الأحرار والغيورين الوقوف سدا منيعا أمام هذه السياسة والتعبير عن رفضها لهذا التمادي في لعب دور الشرطي.