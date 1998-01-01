السفير منصور يلتقي وفدا مصريا برئاسة وزير الشباب والرياضة

نيويورك /سما/

اجتمع السفير رياض منصور بصفته رئيس مجموعة 77 والصين في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الثلاثاء، مع وفد مصري برئاسة وزير الشباب والرياضية أشرف صبحي، على هامش أعمال منتدى الشباب المنعقد في الأمم المتحدة.

وقال منصور خلال الاجتماع إن عمل رئاسة المجموعة في مجال الشباب هو متداخل في الكثير من القضايا المطروحة للنقاش كمنتدى متابعة تمويل التنمية والمنتدى السياسي عالي المستوى إضافة إلى الإعلان السياسي لوزراء مجموعة 77 إلى جانب القرارات المتعلقة بالشباب والتي تتخذها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشدد على أهمية أن يكون للشباب العربي دور مميز في القضايا العالمية مثل تغيّر المناخ والتي تحتل مساحة كبيرة من أجندة التنمية العالمية ولأن الشباب هم الفئة الأكثر تأثرا بمستقبل المناخ وتبعاته.

بدوره، أشار صبحي إلى اهتمام مصر بعقد منتدى الشباب لسببين، الأول أنه يُعدّ جزءا لا يتجزأ من الالتزام السياسي نحو فلسطين كقضية وبالتالي فإن مصر لن تدخر أي جهد لتعزيز هذه العلاقة، أما السبب الثاني فيعود إلى اهتمام مصر بتعزيز دور الشباب في صناعة القرار وفي قضية التنمية العالمية، إضافة إلى كونه امتدادا للجهود التي استهل العمل بها في العام الماضي بعقد مؤتمر الشباب في شرم الشيخ.

وحضر الاجتماع سفير مصر لدى الأمم المتحدة محمد إدريس، ووفد من الشباب المصري جاءوا يمثلون بلدهم في منتدى الشباب في نيويورك.