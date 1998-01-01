"ثوري فتح" يؤكد ضرورة إبعاد قضية الأسرى عن أي مساومات بين حماس والاحتلال

رام الله / سما /

أكد المجلس الثوري لحركة "فتح"، اليوم الثلاثاء، على ضرورة إبعاد قضية الأسرى عن أي مساومات سياسية أو أمنية بين حركة حماس ودولة الاحتلال، مؤكدا أنها أسمى من صفقة الغداء مقابل الهدوء.

وأكد المجلس الثوري، خلال اجتماع لرؤساء لجانه، وأمانة السر، اليوم دعم الأسرى في نضالهم المطلبي، وحمل سلطات الاحتلال المسؤولية عن أَي جرائم ترتكب بحقهم.

وبحث المجتمعون التحديات التي تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني والمحاولات المحمومة لتمرير "صفقة القرن" من خلال ايجاد شركاء إقليمين، وتساوق حركة حماس وأطراف اقليمية مع هذه الصفقة.

وثمنوا الموقف الثابت والرسالة الواضحة للرئيس محمود عباس في القمة العربية الأخيرة في تونس، برفضه مقايضة القدس وحقوقنا الوطنية بأية صفقة والتزامه بإسقاطها.

واتفق المجتمعون على اعتبار المجلس بلجانه والمتواجدين من أعضاء المجلس في حالة انعقاد دائم لوضع الآليات الميدانية للتصدي للخطط التصفوية التي باتت واضحة في ظل حمّى الانتخابات الإسرائيلية التي تكرس عنصرية الدولة وتحولها لدولة تمييز عنصري.

واكدوا ضرورة التحرك في كافة الأقاليم لفضح المؤامرة الصهيوامريكية والتواطؤ معها، والتأكيد على رفض التطبيع المجاني والتسويق والتساوق مع الاحتلال.

وشدد المجتمعون على ضرورة الوقوف خلف حكومة الدكتور محمد اشتية المقبلة، التي ستكون حكومة الكل الفلسطيني ببرنامجها وأعضائها.